Пассажиропоток аэропорта Минвод упал на 4,4% в первом полугодии 2026 года

Международный аэропорт Минеральные Воды, входящий в холдинг Новапорт и являющийся главным авиационным узлом Северо-Кавказского федерального округа, подвел итоги работы за январь–июнь 2026 года. Воздушная гавань Ставропольского края приняла и отправила 2,08 млн пассажиров — на 4,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За отчетный период воздушное судно поднималось в небо свыше 8 тыс. раз. Среди внутрироссийских маршрутов наибольшим спросом у путешественников пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Оренбург, Новосибирск и Ханты-Мансийск. В числе зарубежных направлений лидирующие позиции заняли тайский Пхукет, узбекский Ташкент и египетская Хургада.

Представители аэропорта утверждают, что временные ограничения, вводившиеся в воздушных гаванях московского авиационного кластера и Краснодарского края, не оказали заметного влияния на трафик Минеральных Вод.

Между тем авиаузел реализует масштабную инвестиционную программу. Новапорт выделит до 3 млрд руб. на перепланировку международного терминала — реализация проекта позволит вдвое нарастить провозные мощности на зарубежных линиях. Параллельно на период 2026–2028 годов намечена реконструкция взлетно-посадочной полосы стоимостью около 12 млрд рублей. Эти сведения ранее подтвердил заместитель генерального директора холдинга по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.

Нынешнее снижение пассажиропотока продолжает тенденцию предыдущего года: по итогам 2025 года аэропорт обслужил 4,6 млн человек, что оказалось на 4,6% ниже показателей 2024 года. Несмотря на это, руководство предприятия рассчитывает переломить динамику благодаря модернизации инфраструктуры и расширению маршрутной сети.

Станислав Маслаков