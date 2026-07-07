ДоброFON собрал 1 млн рублей на марафоне «Белые ночи»
ДоброFON собрал 1 млн рублей на марафоне «Белые ночи»
4 июля в Санкт-Петербурге прошел 35-й марафон «Белые ночи». Официальным спонсором соревнования во второй раз подряд стала букмекерская компания FONBET.
Участники и гости марафона могли присоединиться к благотворительной акции ДоброFON в поддержку фонда «Важные люди», который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями. Любой желающий мог пробежать дистанцию на интерактивной беговой дорожке. Каждый метр в режиме реального времени был конвертирован в пожертвование в фонд. За два дня участники пробежали 100 тыс. метров — этот показатель был умножен на 10. По итогам акции ДоброFON направил 1 млн рублей на помощь подопечным «Важных людей».
«Добрые километры» пробежали амбассадоры и друзья ДоброFON, среди которых олимпийский чемпион Роман Костомаров, его супруга — бронзовый призер Игр Оксана Домнина, фигуристки Анастасия Скопцова и Станислава Константинова, а также триатлонистка и фитнес-блогер Анастасия Тукмачева. Кроме того, Роман Костомаров выступил с лекцией «Утро с чемпионами: реальные истории преодоления и успеха», в ходе которой поделился личным опытом борьбы, восстановления и поиска мотивации.
«Марафон "Белые ночи" — один из крупнейших и самых красивых массовых забегов в стране, и мы рады возможности вновь выступить его партнером. Как и двумя месяцами ранее на Казанском марафоне, вместе с нашими друзьями из фонда "Важные люди" мы провели благотворительную акцию, объединившую спорт, добрые дела и тысячи неравнодушных людей. Для нас важно, чтобы участие в массовых спортивных событиях приносило не только яркие эмоции, но и реальную помощь тем, кто в ней нуждается»,— отметил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.
Также FONBET открыл в финишном городке «Станцию первых». Зрители могли наблюдать за финишем участников с первых рядов трибун, а также следить за ходом забегов на больших экранах.
Победителями марафона стали кениец Сайлас Чебии (2:10:46) и марокканка Сукайна Атанан (2:25:35). Победителями на дистанции 10 км стали Ринас Ахмадеев (28:50) и Светлана Аплачкина (32:23).
Благотворительная программа ДоброFON является частью деятельности букмекерской компании FONBET, которая системно поддерживает различные социальные инициативы и мероприятия, в том числе адаптивный и массовый спорт. Ранее ДоброFON уже реализовывал благотворительные акции на других крупных спортивных событиях, таких как «Казанский марафон» и Московский марафон, где также собирались денежные средства для фонда «Важные люди» и других организаций. Например, на Казанском марафоне было собрано 500 тысяч рублей для фонда «Важные люди», а по итогам Московского марафона FONBET перечислил 4 млн рублей на благотворительные цели.
Программа ДоброFON известна своей активностью в различных спортивных дисциплинах и регионах. Она организует инклюзивные спортивные площадки, поддерживает ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также проводит благотворительные матчи в рамках таких лиг, как КХЛ и РПЛ, объединяя их под общей концепцией «Давай вместе на Доброматч». За последние годы FONBET реализовал свыше 300 социально значимых проектов, а в 2024 году инвестиции в социальное направление превысили 1,5 млрд рублей, с планами удвоения этой суммы в текущем году.