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Интерпол заковал работорговцев в глобальную цепь

В рамках операции Global Chain задержано более тысячи преступников, занимавшихся контрабандой людей

Интерпол отчитался о международной операции Global Chain по борьбе с контрабандой людей. С помощью властей 59 стран мира задержано более тысячи преступников, которые продавали людей для рабского труда, сексуальной эксплуатации и попрошайничества.

В рамках операции Интерпола Global Chain власти Бразилии взяли контроль над открытыми пограничными зонами

В рамках операции Интерпола Global Chain власти Бразилии взяли контроль над открытыми пограничными зонами

Фото: Interpol

В рамках операции Интерпола Global Chain власти Бразилии взяли контроль над открытыми пограничными зонами

Фото: Interpol

Руководство Интерпола вчера сообщило, что в международной Operation Global Chain, прошедшей 8–12 июня, помимо полицейских и прокуроров из 59 стран мира, участвовали представители Европола, Европейского агентства по охране границ Frontex и Американского полицейского сообщества (Америпол). Для координации действий между странами были созданы два международных командных центра — в Скопье (Северная Македония) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В ходе операции установлено более 2 тыс. пострадавших от преступной деятельности. Это граждане 45 стран мира, большинство пострадавших из Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Молдавии и Непала.

Среди наиболее масштабных региональных операций Интерпол отметил действия Федеральной полиции Бразилии. Она ликвидировала транснациональную сеть по торговле людьми, в рамках которой жертвы переправлялись в Камбоджу, где в крупных скам-центрах их принуждали к мошенничеству в интернете. Власти идентифицировали 406 жертв (83 бразильца и 323 иностранных гражданина) этой схемы.

В Аргентине федеральная полиция провела два рейда, выявив крупную сеть эксплуатации несовершеннолетних из соседних латиноамериканских стран.

Власти Бельгии арестовали 17 подозреваемых в рамках ликвидации сети по торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Преступники вербовали несовершеннолетних через социальные сети, а затем держали жертв в плену, принуждая их к проституции на территории Бельгии и Франции.

Интерпол отметил, что чаще всего преступники занимались торговлей людьми из Латинской Америки с целью принудительного труда в Европе и эксплуатацией в преступной деятельности в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, выявлены случаи контрабанды и торговли людьми, связанные с принудительным участием в вооруженных конфликтах.

Комментируя итоги операции, генеральный секретарь Вальдеси Уркиза отметил, что «торговля людьми остается одной из самых прибыльных и распространенных форм организованной преступности в мире. Она ежегодно приносит сотни миллиардов долларов незаконного дохода. Результаты операции показывают, чего можно достичь, когда страны сообща работают над пресечением деятельности преступных сетей».

Евгений Хвостик

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