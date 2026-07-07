ЦИАН допустил погашение выкупленных акций

МКПАО «Циан» не собирается использовать выкупленные при buyback акции для финансирования сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также проведения вторичного размещения бумаг на бирже (SPO). Об этом сообщила финансовый директор группы Ольга Жилинская при общении с инвесторами и аналитиками.

«Мы не исключаем со своей стороны возможность погасить выкупленные акции в будущем, но стоит иметь в виду, что это достаточно дорогая процедура на текущем российском рынке. Если это случится, сумма дивидендов на акцию увеличится»,— добавила госпожа Жилинская (цитата по «Интерфаксу»).

При этом сейчас финдиректор ЦИАНа простого и недорогого способа погашения акций группы не видит. Лучшим сценарием остается заморозка. Программу обратного выкупа бумаг (buyback) будут финансировать через комбинацию заемных и собственных средств, уточнила Ольга Жилинская. Пока доли при финансировании не распределили, но соотношение, скорее всего, будет больше в сторону заемных средств.

Накануне совет директоров ЦИАНа одобрил программу выкупа акций группы во второй половине июля. Объем buyback — не более 4 млрд руб. Проводить выкуп бумаг будет дочерняя структура ЦИАНа — АО «Ц-Решения». Основная цель программы — «создание долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития».