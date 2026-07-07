ЦИАН допустил погашение выкупленных акций
МКПАО «Циан» не собирается использовать выкупленные при buyback акции для финансирования сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также проведения вторичного размещения бумаг на бирже (SPO). Об этом сообщила финансовый директор группы Ольга Жилинская при общении с инвесторами и аналитиками.
«Мы не исключаем со своей стороны возможность погасить выкупленные акции в будущем, но стоит иметь в виду, что это достаточно дорогая процедура на текущем российском рынке. Если это случится, сумма дивидендов на акцию увеличится»,— добавила госпожа Жилинская (цитата по «Интерфаксу»).
При этом сейчас финдиректор ЦИАНа простого и недорогого способа погашения акций группы не видит. Лучшим сценарием остается заморозка. Программу обратного выкупа бумаг (buyback) будут финансировать через комбинацию заемных и собственных средств, уточнила Ольга Жилинская. Пока доли при финансировании не распределили, но соотношение, скорее всего, будет больше в сторону заемных средств.
Накануне совет директоров ЦИАНа одобрил программу выкупа акций группы во второй половине июля. Объем buyback — не более 4 млрд руб. Проводить выкуп бумаг будет дочерняя структура ЦИАНа — АО «Ц-Решения». Основная цель программы — «создание долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития».
Решение ЦИАНа провести программу обратного выкупа акций (buyback) объемом до 4 млрд рублей связано с тем, что, по мнению компании, текущая рыночная оценка не в полной мере отражает её фундаментальную стоимость и долгосрочные перспективы. Buyback должен сократить число акций в обращении, что, как правило, способствует росту свободного денежного потока и прибыли, не влияя при этом на последующие дивидендные выплаты. Похожие программы являются распространённой практикой для поддержки котировок, особенно на фоне падения российского фондового рынка, свидетелями которого стали около десятка крупных российских эмитентов в последнее время.
ЦИАН относительно недавно завершил процесс редомициляции из кипрской юрисдикции в российскую, получив публичный статус МКПАО «Циан Технолоджи Лтд» и начав торги акциями на Мосбирже весной 2025 года. Этот переход позволил компании не только вернуть свои акции на российский фондовый рынок после делистинга с NYSE в 2023 году, но и приступить к выплате дивидендов, чего не происходило ранее. В апреле 2025 года ЦИАН уже заявлял о намерении запустить buyback для поддержания котировок, планируя потратить до 3 млрд рублей из накопленных средств.