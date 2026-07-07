Певице Монеточке заочно дали год колонии за уклонение от обязанностей иноагента
Мировой суд признал певицу Елизавету Гырдымову (псевдоним Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов) виновной в уклонении от обязанностей иноагента. Ее приговорили к одному году исправительной колонии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Елизавета Гырдымова (псевдоним Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Елизавете Гырдымовой (иноагент) также на три года запретили администрировать сайты в интернете. Приговор вынесли заочно, так как артистка находится в розыске.
Певицу дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП). Однако Гырдымова (иноагент) продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей плашки.
Артистку признали иноагентом в январе 2023 года. В октябре 2024 года ее объявили в розыск, а через год Басманный районный суд ее заочно арестовал. Постановление районного суда обжаловано в апелляции. В ноябре прошлого года Монеточку оштрафовали за нарушение требований к иноагентам на 50 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иностранных агентов) по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) было возбуждено в сентябре 2024 года. Это произошло после того, как прокуратура Москвы выявила, что певица распространяла информацию в социальных сетях без указания своего статуса иноагента, несмотря на то, что ранее её дважды привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за аналогичные нарушения. За такое преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.
Закон об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах, принятый Госдумой, позволяет привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже при втором административном нарушении, а не при третьем, как было ранее. Признание Монеточки (внесена в реестр иностранных агентов) иноагентом состоялось в январе 2023 года. МВД России объявило ее в розыск в октябре 2024 года. По схожим статьям и с аналогичными обвинениями ранее были осуждены или объявлены в розыск другие иноагенты, такие как рэпер Face (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритик Антон Долин (иноагент), которому также заочно был приговорен к году колонии и запретили администрировать сайты в интернете на два года. Актриса Яна Троянова (объявлена в России иноагентом) получила восемь лет колонии по совокупности обвинений, включая уклонение от обязанностей иноагента.