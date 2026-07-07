Певице Монеточке заочно дали год колонии за уклонение от обязанностей иноагента

Мировой суд признал певицу Елизавету Гырдымову (псевдоним Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов) виновной в уклонении от обязанностей иноагента. Ее приговорили к одному году исправительной колонии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Гырдымова (псевдоним Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елизавета Гырдымова (псевдоним Монеточка; внесена в реестр иностранных агентов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Елизавете Гырдымовой (иноагент) также на три года запретили администрировать сайты в интернете. Приговор вынесли заочно, так как артистка находится в розыске.

Певицу дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП). Однако Гырдымова (иноагент) продолжила публиковать материалы в соцсетях без соответствующей плашки.

Артистку признали иноагентом в январе 2023 года. В октябре 2024 года ее объявили в розыск, а через год Басманный районный суд ее заочно арестовал. Постановление районного суда обжаловано в апелляции. В ноябре прошлого года Монеточку оштрафовали за нарушение требований к иноагентам на 50 тыс. руб.