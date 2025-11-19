Разыскиваемую певицу-иноагента Монеточку оштрафовали на 50 тыс. рублей

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иностранным агентом) на 50 тыс. рублей за нарушение требований к иноагентам. Об этом сообщает ТАСС.

Ее признали виновной в несвоевременном предоставлении сведений, которыми она обязана делиться с властями по закону об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Минимальный штраф за правонарушение — 30 тыс. руб., максимальный — 50 тыс. руб.

Певицу признали иноагентом в январе 2023 года. В октябре 2024 года ее объявили в розыск, а через год Басманный районный суд ее заочно арестовал. Ей вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента — следствие считает, что она публиковала материалы в интернете без плашки иностранного агента. Постановление районного суда обжаловано в апелляции.