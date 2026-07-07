Эдуард Сперцян перешел в лигу Криштиану Роналду

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян официально стал игроком саудовского «Аль-Ахли». Сумма трансфера 26-летнего армянского полузащитника, по неофициальной информации, составит €25 млн, а контракт рассчитан на четыре года и может быть продлен еще на один сезон. Таким образом, Сперцян продолжит карьеру в чемпионате, где в последнее время выступает довольно много звезд и даже сам Криштиану Роналду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок Эдуард Сперцян во время матча «Краснодар» — «Ростов» (февраль 2026 года)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Игрок Эдуард Сперцян во время матча «Краснодар» — «Ростов» (февраль 2026 года)

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян перешел в «Аль-Ахли». В российском клубе, воспитанником которого он является, уже подтвердили это и пожелали своему капитану удачи. Полузащитник сборной Армении успешно прошел медосмотр в саудовской команде и подписал четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Тем временем авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл финансовые детали сделки. По его информации, «Краснодар» получит €25 млн. Кстати, ровно столько составляет текущая рыночная стоимость Сперцяна, по данным Transfermarkt. Кроме того, сообщается, что футболист будет зарабатывать €6 млн в год.

Для «Краснодара» этот трансфер станет самым дорогим и, соответственно, самым выгодным в истории клуба.

Ранее рекордной была продажа голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» за €20 млн. Понятно, почему кубанцы решили не отказываться от такой возможности наполнить клубную кассу, тем более что больше за Сперцяна никто не предлагал, и далеко не факт, что предложил бы. С точки зрения менеджмента, все сделано правильно.

Правда, сам игрок ранее изъявлял желание выступать в Европе, а не в Саудовской Аравии. И вроде бы возраст еще позволял реализовать эту мечту. С другой стороны, ждать еще неизвестно сколько времени было рискованно. К тому же Сперцян не мог не учитывать интересы вырастившего его клуба.

Впрочем, чемпионат Саудовской Аравии в последние годы заметно вырос благодаря приглашению качественных легионеров и даже звезд. Так что Сперцян окажется в хорошей компании. Там играют и довольно много участников мирового первенства, который проходит сейчас в Северной Америке. А главной звездой саудовской Про-лиги, конечно, является знаменитый португалец Криштиану Роналду, защищающий цвета «Ан-Насра».

К слову, Сперцян со своей трансферной стоимостью в €25 млн войдет в число самых дорогих футболистов чемпионата. Больше него стоят сейчас только итальянский нападающий Матео Ретеги (€30 млн) и португальский полузащитник Жуан Феликс (€28 млн).

Одноклубниками Сперцяна по «Аль-Ахли» будут голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди, защитник сборной Турции Мерих Демирал, защитник сборной Бразилии Рожер Ибаньес, нападающий сборной Англии Айван Тони.

Да и вообще Сперцян перешел в команду, которая выиграла две последние Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола. При этом чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Ахли» не становился уже давно — с 2016 года. В прошлом сезоне клуб из Джидды завоевал бронзовые медали, уступив «Ан-Насру» (первое место) и «Аль-Хилялю» (второе). Так что Сперцяну скоро тоже предстоит выступить в главном клубном турнире Азии.

«Краснодару» без своего многолетнего лидера придется трудно. В прошлом чемпионате России Сперцян набрал 29 баллов по системе «гол плюс пас», став лучшим футболистом премьер-лиги по этому показателю.

А всего в 185 матчах за «Краснодар» у него 102 очка (58+44). Восполнить такую потерю, по крайней мере в ближайшее время, черно-зеленым вряд ли удастся. Недавно они подписали контракт с опытным Магомедом Оздоевым, у которого истек срок соглашения с греческим ПАОКом, но равноценной заменой Сперцяну его все-таки сложно назвать. Так что уход плеймейкера и одновременно бомбардира может негативно отразиться на результатах команды.

Александр Ильин