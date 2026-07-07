Трамп заявил о «переезде» Toyota из Мексики в Техас

Японский автоконцерн Toyota объявил о строительстве завода в Техасе стоимостью $3,6 млрд, на который перенесут большую часть производства пикапов Tacoma. Президент США Дональд Трамп назвал это действительно важным событием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Компания Toyota переезжает из Мексики в Соединенные Штаты (в Техас!). Это действительно важное событие. Тарифы в действии!» — написал господин Трамп в Truth Social. Площадь нового завода в Сан-Антонио составит 232 тыс. кв. м. Строительство должно завершиться уже в 2030 году, предприятие позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

США ввели пошлины в 25% на импортные машины и автозапчасти весной 2025 года. Reuters пишет, что Дональд Трамп таким образом собирался принудить автопроизводителей переносить сборочные линии в США. Представители компаний обращали внимание, что это может занять годы.