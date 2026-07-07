Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру
Сергей Устюгов завершил карьеру. Об этом ТАСС рассказала заместитель главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.
Сергей Устюгов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
«Мы получили официальное письмо от Сергея об окончании спортивной карьеры, чтобы его могли исключить из международного пула допинг-тестирования»,— приводит агентство слова госпожи Вяльбе.
Сергею Устюгову 34 года. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине он взял золото в эстафете 4x10 км. Также он является двукратным чемпионом мира (2017). В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки Tour de Ski.