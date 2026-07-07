СБУ обвинила сотрудника ГУР в убийстве исполнительницы взрыва в Монако

Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение тела Анастасии Березовской, которую называли возможной исполнительницей теракта в Монако. При взрыве ранения получил украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Интерпол объявлял 39-летнюю украинку в международный розыск. СМИ сегодня сообщили, что женщину нашли мертвой под Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Dimou / Reuters Фото: Alexandre Dimou / Reuters

По данным СБУ, подозреваемая прибыла на территорию Украины 1 июля. В последующие дни она поддерживала контакты с родственниками, а также с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Имена мужчин не уточняются, но из пресс-релиза следует, что они уже задержаны. СБУ заявила, что оба неоднократно переводили средства на криптовалютные и банковские счета госпожи Березовской, из-за чего следствие «отрабатывало их как лиц, возможно, причастных к покушению на убийство в Монако».

По итогам следственных действий сотрудник ГУР сознался в убийстве женщины при участии второго фигуранта. В доме последнего при обыске нашли «подвальное помещение, похожее на комнату пыток». Задержанные также указали на место захоронения: на теле убитой обнаружены огнестрельные ранения, рядом — пистолетные гильзы.

СБУ готовится предъявить официальные обвинения задержанным. Собранные материалы ведомство уже направило в Монако.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «След из Монако оборвался под Киевом».