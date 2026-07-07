След из Монако оборвался под Киевом

История взрыва в Монако получила неожиданное продолжение. Главная подозреваемая — 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, объявленная в международный розыск по линии Интерпола, вероятно, уже никогда не предстанет перед судом. По данным украинских СМИ, ее тело было обнаружено под Киевом с признаками насильственной смерти. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Березовская

Фото: Monaco prosecutor / Handout / Reuters Анастасия Березовская

Фото: Monaco prosecutor / Handout / Reuters

Главная подозреваемая в организации покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, проживавшего в Монако, могла быть убита уже после бегства из княжества. Об этом во вторник сообщили украинские издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, тело 39-летней Анастасии Березовской было обнаружено поздним вечером 6 июля неподалеку от Киева. Женщина погибла от огнестрельного ранения и была тайно захоронена.

Еще несколько дней назад Анастасия Березовская считалась самым разыскиваемым человеком в расследовании, которое ведут власти Монако, Франции и Германии при участии Интерпола. Именно ее, по версии следствия, камеры видеонаблюдения запечатлели возле дома на улице Преподобного Луи Фролла, где вечером 29 июня произошло покушение на предпринимателя Вадима Ермолаева.

Как считают следователи, женщина несколько дней изучала распорядок будущих жертв, а в день нападения дождалась возвращения семьи домой, оставила у входа самодельное взрывное устройство и привела его в действие дистанционно. Целью покушения стал 58-летний Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов этого украинского города. В прошлом он регулярно входил в рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году предприниматель отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра, после чего в 2021 году поселился в Монако. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. Киев обвиняет бизнесмена в том, что после присоединения Крыма к России его предприятия продолжали продавать крымские вина и платить налоги в российский бюджет.

В результате взрыва тяжелые ранения получили сам Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын.

Если состояние предпринимателя, находящегося на лечении в Марселе, уже не вызывает серьезных опасений у врачей, то его спутница остается в крайне тяжелом состоянии. После нескольких операций ей ампутировали ноги, она перенесла многочисленные переливания крови, а врачи продолжают бороться за ее жизнь. По имеющимся данным, существует риск потери зрения, слуха и речи. Сын предпринимателя уже находится вне опасности.

Сразу после взрыва подозреваемой удалось скрыться. Следствие сумело восстановить маршрут ее бегства. По данным французских правоохранительных органов, сначала женщина пешком пересекла границу с Францией и оказалась в соседнем городке Босолей, где ее ожидал заранее оставленный автомобиль Volkswagen Golf с немецкими регистрационными номерами, арендованный во Франкфурте специально для поездки в Монако. Затем она направилась через Ментон в Италию, пересекла границу в районе Вентимильи, после чего проследовала через Швейцарию или Австрию и добралась до Германии.

Как выяснила газета Monaco-Matin, подозреваемая появилась в Босолее задолго до покушения. Еще утром 16 июня муниципальная полиция эвакуировала неправильно припаркованный Volkswagen Golf с немецкими номерами с улицы Рю де Серр. Уже на следующий день за автомобилем пришла женщина, предъявившая украинское водительское удостоверение на имя Анастасии Шевчук 1987 года рождения, проживающей в немецком Хофхайм-ам-Таунусе. Следователи установили, что под этим именем скрывалась та же самая Анастасия Березовская. На фотографии в удостоверении она выглядела иначе — со светлыми волосами и другой прической.

В конце июня Анастасия Березовская вновь появилась в Босолее. Она сняла квартиру на улице Шмен де ля Нуа, оформив бронирование через интернет и воспользовавшись бесконтактной передачей ключей. После ее отъезда хозяева обнаружили немецкий вид на жительство уже на имя Анастасии Березовской. Документ содержал ту же фотографию, что и украинские водительские права, однако указывал другой адрес проживания — город Хаттерсхайм-ам-Майн в районе Франкфурта.

Именно из этой квартиры, как считают следователи, вечером после взрыва женщина направилась к машине, припаркованной, уже по всем правилам, на той же Рю де Серр, и начала свое бегство в сторону Украины. Немецкая полиция вскоре установила ее адрес во Франкфурте. Квартира подозреваемой и автомобиль были обысканы. Следователи изъяли предметы, которые, по их мнению, могут иметь существенное значение для расследования, однако самой Анастасии Березовской дома уже не оказалось. Конечной точкой ее маршрута стали окрестности Киева.

По данным украинских СМИ, одновременно с сообщением о гибели Анастасии Березовской были произведены и первые задержания. Один из задержанных, как утверждают источники, является действующим офицером Главного управления разведки Министерства обороны Украины, второй — бывшим сотрудником украинских правоохранительных органов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Еще ранее Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении собственного уголовного дела и предложила создать международную следственную группу совместно с властями Монако и другими европейскими государствами. Украинское следствие квалифицирует произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и по заказу. Как подчеркнули в прокуратуре, задача расследования заключается не только в установлении непосредственных исполнителей, но и в выявлении организаторов и заказчиков преступления.

Вопрос о возможных сообщниках остается главным для следствия с первых дней расследования.

Заместитель прокурора Монако Морган Раймон еще на прошлой неделе прямо заявил, что Анастасия Березовская, по мнению следствия, не могла действовать одна. Тогда были задержаны двое мужчин, однако доказательств их причастности оказалось недостаточно и они были освобождены.

Весьма вероятно, что именно быстрое разоблачение французской и монакской следственной группой личности подозреваемой привело к ее смерти — соучастники боялись ее ареста и допроса. Если сведения о гибели Анастасии Березовской подтвердятся, расследование окажется в новой ситуации. Главная подозреваемая уже не сможет ответить на вопросы следствия, а установить заказчиков и мотивы покушения станет значительно сложнее. Первые задержания на Украине свидетельствуют о том, что расследование не заканчивается смертью предполагаемой исполнительницы, а лишь переходит к поиску тех, кто мог стоять за одним из самых громких преступлений последних лет в Монако.