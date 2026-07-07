Чем запомнились прежние саммиты НАТО

5–6 июля 1990 года на саммите НАТО была принята Лондонская декларация, объявившая конец холодной войне и позволившая начать дипломатическое сотрудничество с европейскими странами социалистического блока.

27 мая 1997 года в саммите впервые участвовала Россия, с которой был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В июле того же года в Мадриде в ходе саммита НАТО состоялась первая сессия Совета Евроатлантического партнерства, созданного для улучшения отношений со странами—партнерами блока.

21 ноября 2002 года на саммите в Праге приглашение вступить в НАТО получили семь бывших соцстран, в том числе государства Балтии. Россия потребовала присоединения последних к Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Страны Балтии к ДОВСЕ не присоединились, и в 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора.

2–4 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран НАТО одобрили в целом идею размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии. Приглашение вступить в альянс получили Хорватия и Албания.

19–20 ноября 2010 года на саммите НАТО в Лиссабоне президент РФ Дмитрий Медведев предложил создать секторальную ПРО с участием России, в которой каждая сторона будет прикрывать от ракетных атак свою зону ответственности. Переговоры по этому вопросу завершились безрезультатно.

8–9 июля 2016 года на саммите в Варшаве страны НАТО приняли решение усилить присутствие в Восточной Европе и разместить многонациональные батальоны в странах Балтии и Польше у границ с Россией, фактически воспринимая ее как угрозу безопасности.

29–30 июня 2022 года на саммите в Мадриде альянс принял новую стратегическую концепцию. Россия была охарактеризована как «самая значительная и прямая угроза для безопасности альянса». Страны НАТО приняли решение увеличить общую численность сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. военнослужащих. Швеция и Финляндия получили официальные приглашения вступить в альянс.

24–25 июня 2025 года на саммите в Гааге страны альянса договорились к 2035 году довести оборонные расходы до 5% ВВП.