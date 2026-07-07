Из-за рекордного Эль-Ниньо в мире прогнозируют экстремальные погодные катаклизмы

Метеорологи ожидают рекордов от нынешнего Эль-Ниньо, начавшегося в тропической части Тихого океана. Спровоцированные климатическим явлением погодные аномалии уже фиксируют на разных континентах.

«У нас еще никогда не было подобного прогноза по Эль-Ниньо, который подтверждали бы различные прогностические модели», — заявил исследователь Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Тим Стокдейл (цитата по AFP).

Прогностические модели указывают на «экстремальное событие», отметил эксперт. По его словам, текущий Эль-Ниньо не сопоставим с предыдущими, которые он наблюдал за три десятилетия работы.

Эль-Ниньо возникает в центральной и восточной части Тихого океана раз в несколько лет и продолжается до года. Явление провоцирует изменения погоды по всему миру. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара в Западной Европе и центральных штатах США в этом году как раз стала следствием пришедшего Эль-Ниньо. В Центральной Америке и Карибском бассейне ожидают засуху, такой же прогноз — для Индонезии и Юго-Восточной Азии, несмотря на сезон муссонов. В Восточной Африке, напротив, прогнозируется превышение нормы по осадкам.

«С июля по сентябрь ожидается быстрое развитие сильных проявлений Эль-Ниньо, прогноз считается весьма достоверным», — заявили в ООН. Прогнозные модели, в частности, указали на «устойчивое и существенное потепление температуры океана» — температура поверхности океана может вырасти более чем на 2°C.

Европейская служба мониторинга Copernicus Marine неделю назад сообщила, что средняя температура поверхности мирового океана в июне поднялась до максимальных значений за всю историю наблюдений, приблизившись к +21°С.