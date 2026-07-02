Этим летом около 150 млн человек в Европе столкнулись с температурой выше +35 °C. Климатологи подчеркивают, что подобная жара в июне была бы практически невозможна 50 лет назад, и связывают это с изменением климата. При этом в ряде европейских стран в домах стоит гораздо меньше кондиционеров, чем в США или странах Азии. Европейские, американские и азиатские СМИ пытаются понять, в чем причина такого явления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem / Reuters, Mohammed Salem SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE CONTAINS LANGUAGE THAT MAY BE CONSIDERED OFFENSIVE. / Фото: Mohammed Salem / Reuters, Mohammed Salem SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE CONTAINS LANGUAGE THAT MAY BE CONSIDERED OFFENSIVE. /

CBS News (Нью-Йорк, США) Почему некоторые европейцы сопротивляются использованию кондиционеров даже в условиях смертельной жары Исследование 2007 года показало, что кондиционеры могут снизить смертность от жары на 75%, но только около 20% европейцев имеют кондиционеры в своих домах. В США этот показатель составляет около 90%. «Честно говоря, я не думаю, что это должно быть решением где бы то ни было,— заявила CBS News Ине Вандекастеле, эксперт по адаптации городов из Европейского агентства по окружающей среде.— В долгосрочной перспективе установка большего количества кондиционеров фактически приводит к выделению большего количества тепла в окружающую среду, поэтому это фактически ускорит потепление». Это еще и довольно дорого. В Европе цены на энергоносители намного выше, чем в США. Вместо этого европейские правительства финансируют другие способы охлаждения исторических и густонаселенных городов, такие как общественные пункты охлаждения. В Риме для мониторинга состояния пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску в условиях усиливающейся жары, распространяются носимые технологии. Но Италия и кондиционирование воздуха внедрила шире, чем другие европейские страны. При этом недавний опрос во Франции показал, что каждый шестой предпочел бы страдать ради окружающей среды. Вандекастеле заявила CBS News, что это ее не удивляет. «Мы делаем это не для себя,— сказала она.— Мы делаем это ради будущих поколений».

SWR (Баден-Баден, Майнц и Штутгарт, Германия) У кондиционеров есть недостатки, но эксперты рекомендуют их для групп риска Во многих частях Азии и Америки кондиционеры давно уже норма. Как отмечают эксперты, в Германии все еще есть некоторое неприятие кондиционеров, которые воспринимаются как ненужные пожиратели энергии. Кондиционеры действительно потребляют много энергии. Тем не менее эксперты считают, что в будущем установка кондиционеров в некоторых местах будет целесообразной. С экологической точки зрения было бы лучше, если бы здания были с точки зрения конструкции адаптированы к глобальному потеплению. Но в ближайшем будущем это нереалистично. Обеспечение охлаждения — политическая задача. Подобные меры городского планирования находятся в ведении муниципалитетов. Многие из них уже разработали планы по борьбе с жарой. В некоторых местах из-за глобального потепления нужны будут кондиционеры. Однако они не должны быть единственным решением для защиты зданий от жары.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Не только для богатых: аргументы прогрессивных сторонников кондиционеров Решение проблемы перегрева заключается не в кондиционировании воздуха. Не существует единого решения такой сложной проблемы, как адаптация к изменению климата. Вместо этого нам необходим комплексный подход, включающий в себя посадку большего количества деревьев для улучшения охлаждения городов, наружное затенение в европейском стиле, например, с помощью навесов и ставней, модернизацию теплоизоляции, создание тепловых сетей с замкнутым контуром и улучшение сквозной вентиляции. Установка только одних кондиционеров стала бы катастрофой — это усугубило бы проблему, которую они призваны решить. Однако наряду с другими мерами по охлаждению они играют ключевую роль, и делать вид, что это не так, бессмысленно. Прогрессивная позиция в отношении кондиционирования воздуха — это не вопрос о том, следует ли его использовать или нет, а в том, где, как и в сочетании с какими другими инфраструктурными улучшениями он окажет наиболее положительное воздействие.

The Indian Express (Нойда, Индия) В то время как Европа страдает от рекордной жары, почему кондиционеры стали политическим камнем преткновения? Главная политическая дискуссия сейчас развернулась по поводу обязательного использования кондиционеров населением. Крайне правая французская партия «Национальное объединение», возглавляемая кандидатом в президенты Марин Ле Пен, объявила о национальном плане по оснащению кондиционерами всех школ и больниц, а также о предоставлении правительством беспроцентных кредитов на €20 млрд, которые позволят примерно 40 млн домохозяйств установить системы кондиционирования. В Великобритании оппозиционные консерваторы аналогичным образом выступают за расширение внутреннего производства энергии, включая ископаемое топливо, для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, вызванного охлаждением. Критики же утверждают, что решение проблемы экстремальной жары кроется в другом: повсеместное использование кондиционеров рискует привести к увеличению потребления энергии в Европе, росту спроса на электроэнергию во время аномальной жары и усугублению изменений климата.

Global Times (Пекин, КНР) Сильная жара сохраняется на большей части Европы, вызывая дискуссии о китайских инновационных продуктах и возможностях государственного управления Китая Сильная жара сохраняется на большей части Европы, экстремально высокая температура нарушает повседневную жизнь крупных стран, транспортная инфраструктура едва справляется, культурные объекты меняют часы работы, а городские пространства все чаще превращаются в убежища от жары. Ситуация обострилась после сообщений в прессе о том, будто в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе прикрутили кондиционеры на нижних этажах, а в кабинетах руководства сохранялась прохлада. Это вызвало критику и обвинения в «феодальных» порядках. Этот случай стал ярким символом более широкой дискуссии о неравенстве, климатической политике и готовности Европы ко все более частым периодам экстремальной жары, которая вызывает ожесточенные споры в соцсетях. Некоторые пользователи начинают проводить сравнения между Китаем и Европой и хвалить достижения Китая в инфраструктурном строительстве и в управлении.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик