Володин раскритиковал главу Минтруда за пробелы в миграционной политике

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и соцзащиты Антона Котякова «неэффективным и безответственным» в вопросе миграционной политики. Критику спикера вызвала неудовлетворительная работа министерства по сокращению перечня профессий мигрантов-внеквотников.

Дискуссию на пленарном заседании нижней палаты начала вице-спикер Ирина Яровая. Она обвинила Минтруда в том, что оно затягивает пересмотр перечня профессий иностранных специалистов, на которые не распространяется квота на выдачу разрешений на работу. Помимо этого госпожа Яровая обратила внимание на то, что в общем числе квотирования в 8 раз увеличилась доля мигрантов, чей род деятельности приходится на графу «иные профессии». Размер квоты по всем категориям, обратила внимание парламентарий, ежегодно увеличивается правительством: к примеру, с 2024 года на 2025 год более чем в два раза (до 279 тыс. человек). «Почему? Кто это? По каким профессиям?» — негодовала депутат из президиума.

Вячеслав Володин, продолживший тему, указал на проблему присутствия специальностей внеквотников в медицинских профессиях. По словам спикера, Забайкальский край подал заявку на пять специалистов медицинской сферы, но по итогу выдал разрешения на 1,8 тыс. человек. «Здесь свои специалисты! — настаивал председатель Госдумы.— Там могут и должны работать наши граждане». Господин Володин заявил со ссылкой на данные Генпрокуратуры, что в 17 регионах были выявлены случаи трудоустройства заграничных медиков, не прошедших обязательное подтверждение квалификации. Спикер сказал, что такой подход к формированию медицинского персонала приведет к ухудшению качества здравоохранения в стране.

«Вот почему мы этот вопрос ставим и считаем, что министр труда и соцзащиты (Антон Котяков.—"Ъ") в этом вопросе был неэффективен и безответственен»,— сказал господин Володин.

Для решения проблемы депутаты приняли законопроект о передаче полномочий по формированию данных перечней от Минтруда к МВД. «У нас есть надежда, что ситуация поменяется в лучшую сторону»,— заключил Вячеслав Володин.

Степан Мельчаков