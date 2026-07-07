Володин раскритиковал главу Минтруда за пробелы в миграционной политике
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и соцзащиты Антона Котякова «неэффективным и безответственным» в вопросе миграционной политики. Критику спикера вызвала неудовлетворительная работа министерства по сокращению перечня профессий мигрантов-внеквотников.
Дискуссию на пленарном заседании нижней палаты начала вице-спикер Ирина Яровая. Она обвинила Минтруда в том, что оно затягивает пересмотр перечня профессий иностранных специалистов, на которые не распространяется квота на выдачу разрешений на работу. Помимо этого госпожа Яровая обратила внимание на то, что в общем числе квотирования в 8 раз увеличилась доля мигрантов, чей род деятельности приходится на графу «иные профессии». Размер квоты по всем категориям, обратила внимание парламентарий, ежегодно увеличивается правительством: к примеру, с 2024 года на 2025 год более чем в два раза (до 279 тыс. человек). «Почему? Кто это? По каким профессиям?» — негодовала депутат из президиума.
Вячеслав Володин, продолживший тему, указал на проблему присутствия специальностей внеквотников в медицинских профессиях. По словам спикера, Забайкальский край подал заявку на пять специалистов медицинской сферы, но по итогу выдал разрешения на 1,8 тыс. человек. «Здесь свои специалисты! — настаивал председатель Госдумы.— Там могут и должны работать наши граждане». Господин Володин заявил со ссылкой на данные Генпрокуратуры, что в 17 регионах были выявлены случаи трудоустройства заграничных медиков, не прошедших обязательное подтверждение квалификации. Спикер сказал, что такой подход к формированию медицинского персонала приведет к ухудшению качества здравоохранения в стране.
«Вот почему мы этот вопрос ставим и считаем, что министр труда и соцзащиты (Антон Котяков.—"Ъ") в этом вопросе был неэффективен и безответственен»,— сказал господин Володин.
Для решения проблемы депутаты приняли законопроект о передаче полномочий по формированию данных перечней от Минтруда к МВД. «У нас есть надежда, что ситуация поменяется в лучшую сторону»,— заключил Вячеслав Володин.
Критика миграционной политики, в частности списка профессий для мигрантов, является частью более широкой дискуссии. Ещё в октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал исключить врачей и учителей из списка профессий, по которым иностранцам предоставляется вид на жительство в упрощённом порядке. Он высказывал сомнения в целесообразности привлечения мигрантов в эти сферы, поскольку в России есть высококвалифицированные специалисты, выпускаемые лучшими научными школами.
Ранее отмечалась неэффективность миграционной политики РФ, а также тот факт, что неконтролируемая миграция прошлых лет привела к проблемам, включая теневую занятость и снижение доходов бюджетов. В феврале 2023 года Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направлял критический отзыв на «миграционные» законопроекты правительства и МВД, указывая на «политические риски» и укрепление «теневого сектора экономики».
На фоне дефицита кадров в России, Минтруд ещё в марте 2024 года предлагал новые условия организованного набора трудовых мигрантов, обязывающие их уехать в течение двух недель, если они работают не по профилю. Впоследствии, в августе 2025 года, Минтруд предлагал не нанимать мигрантов без знания русского языка в сферу услуг, пересмотреть правило освобождения от экзамена для приезжающих по квоте, а также ограничить количество иностранных работников в торговле, сократив до нуля направления, требующие коммуникации с покупателем. Тема мигрантов и регулирования их трудовой деятельности регулярно обсуждается с политических трибун, в том числе в Санкт-Петербурге, где предлагали запретить мигрантам работать водителями общественного транспорта. Власти ряда российских регионов уже ввели аналогичные ограничения, например, в 2024 году в Магаданской и Воронежской областях, а также в Приморском крае ещё в 2019 году.