Магазины X5 вернут на полки продукцию Великолукского мясокомбината

Сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (входят в X5) продолжат продавать продукцию Великолукского мясокомбината. Проверка производителя не выявила нарушений, сообщили РБК в пресс-службе ритейлера.

Гендиректор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина при этом заявила, что продукцию компании никто с полок и не убирал.

Холдинг X5 сообщил о временной приостановке продаж продукции комбината 6 июля. Это произошло вскоре после того, как Telegram-канал «Shot проверка» написал об обнаружении в товарах производителя микробной трансглютаминазы — запрещенной на территории ЕАЭС добавки; она может провоцировать нарушения в работе кишечника.

Как утверждает канал, Роспотребнадзор нашел ее в «Сосисках молочных ГОСТ», свиных и говяжьих сардельках в Тамбове, Перми и Свердловской области. Ритейлер не получал уведомления от ведомства. Администрация Великолукского мясокомбината использование добавки отвергала.