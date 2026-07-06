Великолукский мясокомбинат опроверг использование «мясного клея» в продукции
Администрация Великолукского мясокомбината опровергла использование микробной трансглютаминазы («мясной клей») в продукции предприятия и ее закупки. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Все проведенные исследования готовой продукции как в рамках "Программы производственного контроля", так и в рамках проверки Федеральной службой по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) имеют отрицательные результаты»,— утверждают представители мясокомбината.
Сегодня «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (входят в X5) временно прекратили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Telegram-канал «Shot проверка» писал, что Роспотребнадзор нашел микробную трансглютаминазу в молочных сосисках мясокомбината в Тамбове, Перми и Свердловской области.
Микробная трансглютаминаза («мясной клей») — фермент для модификации структуры белков, производимый с помощью микроорганизмов. Добавка запрещена на территории ЕАЭС: она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний.
Запрещенный фермент микробная трансглютаминаза, называемый «мясным клеем», служит для модификации структуры белков, склеивая кусочки мышечной ткани в монолитный продукт. Он также способен связывать белки растительного происхождения. Использование этой добавки было запрещено в России с 2020 года и на территории Евразийского экономического союза из-за риска бактериального заражения и заболеваний пищевого происхождения.
Количество выявленных случаев использования «мясного клея» в мясной и молочной продукции в России увеличивается. За 2023 год было зафиксировано 25 таких случаев, что вдвое больше, чем в 2022 году, а за первые шесть месяцев 2024 года – уже 28. Этот фермент был обнаружен в твороге, колбасах и сосисках, а также в продуктах переработки птицы и детском питании. При этом микробная трансглютаминаза находится в свободной продаже, и десятки фирм активно предлагают ее оптом.