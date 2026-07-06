Великолукский мясокомбинат опроверг использование «мясного клея» в продукции

Администрация Великолукского мясокомбината опровергла использование микробной трансглютаминазы («мясной клей») в продукции предприятия и ее закупки. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Все проведенные исследования готовой продукции как в рамках "Программы производственного контроля", так и в рамках проверки Федеральной службой по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) имеют отрицательные результаты»,— утверждают представители мясокомбината.

Сегодня «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (входят в X5) временно прекратили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Telegram-канал «Shot проверка» писал, что Роспотребнадзор нашел микробную трансглютаминазу в молочных сосисках мясокомбината в Тамбове, Перми и Свердловской области.

Микробная трансглютаминаза («мясной клей») — фермент для модификации структуры белков, производимый с помощью микроорганизмов. Добавка запрещена на территории ЕАЭС: она может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний.