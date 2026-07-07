Макрон рассказал о продолжении поездки по Сирии после взрыва в Дамаске
Франция готова помочь Сирии в восстановлении экономики и банковского сектора. Об этом во время визита в Дамаск заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Simon Wohlfahrt / Pool Photo / AP
«Мы хотим продолжить работу над реструктуризацией банковского сектора», — сказал господин Макрон на пресс-конференции вместе с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа (цитата по Reuters). Он добавил, что Париж работает над оказанием помощи сирийскому Центробанку.
Сирийский президент, в свою очередь, отметил важность географического положения страны в контексте «ормузского кризиса». По его словамЮ, именно Сирия может предложить альтернативный транспортный коридор для международной торговли. «И мы хотим, чтобы Франция стала нашим главным партнером на этом пути», — заявил господин аш-Шараа (цитата по AFP).
Эмманюэль Макрон не стал никак комментировать сегодняшний взрыв в центре Дамаска. По данным местных властей, ЧП случилось за пределами охранной зоны французского президента и не представляло для него прямой угрозы. СМИ сообщали о 18 пострадавших, включая сотрудников полиции и замминистра туризма Сирии.
«Ничто не может подавить стремления сирийских женщин и мужчин жить в суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии ,— написал позднее Эмманюэль Макрон в X. — Сегодня утром я увидел Сирию во всем ее многообразии, достойной, мужественной и решительной. Мой визит продолжается».
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Сирию является первым официальным визитом западного лидера после смены власти в Сирии в конце 2024 года, когда Башар Асад покинул пост президента. Ранее, в мае 2025 года, президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Францию с первым официальным визитом в Европу.
Захват власти в Сирии исламистскими группировками 8 декабря 2024 года привел к тому, что Евросоюз и Великобритания заявили о готовности ослабить санкции в отношении Сирии, введенные в 2011 году из-за гражданской войны. ЕС и Великобритания выразили намерение снять ограничения с энергетического, транспортного и финансового секторов, а также с ключевых финансовых институтов страны, включая возможность восстановления банковских и инвестиционных отношений. При этом санкции против представителей свергнутого правительства Башара Асада остаются в силе. Эти шаги направлены на поддержку сирийского народа в восстановлении страны.
В ходе предыдущих обсуждений между Францией и Сирией, Макрон уже поднимал вопрос сотрудничества, в том числе по сирийской проблематике, с различными мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп. Саудовская Аравия также заявляла о необходимости снятия санкций с Сирии, чтобы не препятствовать восстановлению страны. Однако стоит отметить, что между странами ЕС не всегда было единства относительно взаимодействия с Сирией, некоторые страны высказывались за более осторожный подход.