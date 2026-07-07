Макрон рассказал о продолжении поездки по Сирии после взрыва в Дамаске

Франция готова помочь Сирии в восстановлении экономики и банковского сектора. Об этом во время визита в Дамаск заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Simon Wohlfahrt / Pool Photo / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Simon Wohlfahrt / Pool Photo / AP

«Мы хотим продолжить работу над реструктуризацией банковского сектора», — сказал господин Макрон на пресс-конференции вместе с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа (цитата по Reuters). Он добавил, что Париж работает над оказанием помощи сирийскому Центробанку.

Сирийский президент, в свою очередь, отметил важность географического положения страны в контексте «ормузского кризиса». По его словамЮ, именно Сирия может предложить альтернативный транспортный коридор для международной торговли. «И мы хотим, чтобы Франция стала нашим главным партнером на этом пути», — заявил господин аш-Шараа (цитата по AFP).

Эмманюэль Макрон не стал никак комментировать сегодняшний взрыв в центре Дамаска. По данным местных властей, ЧП случилось за пределами охранной зоны французского президента и не представляло для него прямой угрозы. СМИ сообщали о 18 пострадавших, включая сотрудников полиции и замминистра туризма Сирии.

«Ничто не может подавить стремления сирийских женщин и мужчин жить в суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии ,— написал позднее Эмманюэль Макрон в X. — Сегодня утром я увидел Сирию во всем ее многообразии, достойной, мужественной и решительной. Мой визит продолжается».