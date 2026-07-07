«Аль-Маядин»: при взрыве в Дамаске пострадал замминистра туризма Сирии

При взрыве в Дамаске ранен заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники. По данным «Аль-Джазира», недалеко от места происшествия на улице Шукри аль-Куатли находится министерство туризма.

Сегодня в центре Дамаска сдетонировали два взрывных устройства. По данным МВД Сирии, пострадали 18 человек, включая четырех полицейских. Недалеко от места взрыва находится отель, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. В МВД подчеркнули, что взрыв произошел за пределами охранной зоны французского президента и не представлял для него прямой угрозы.