Reuters: в Сирии произошел взрыв рядом с отелем Макрона

В Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон, произошел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности. Господин Макрон накануне прибыл в столицу Сирии с официальным визитом.

Собеседник агентства рассказал, что сработали самодельные взрывные устройства. Затем были перекрыты дороги, ответственные службы приняли меры безопасности. Очевидец уточнил, что слышал взрывы в окрестностях отеля и видел поднимающийся дым.

По сведениям AFP, как минимум один взрыв произошел во время переговоров Эмманюэля Макрона с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что господин Макрон не слышал ничего подобного по пути на встречу с сирийским коллегой.

Эмманюэль Макрон стал первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. Французский президент планирует провести переговоры с Ахмедом аш-Шараа и обсудить восстановление Сирии. Господина Макрона сопровождают главы французских компаний, в числе которых — энергетическая группа TotalEnergies и судоходная транспортная компания CMA CGM.