Сегодня исполняется 74 года генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссеру Карену Шахназарову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Карен Шахназаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет историк, публицист Евгений Спицын:

— Карен, мы знакомы более 30 лет, и я очень тебя люблю. Ты добропорядочный, открытый, умный и содержательный человек. Тебе удалось взять от родителей, от их окружения, от той атмосферы, в которой они растили сына, все самое лучшее. Все картины режиссера Шахназарова имели знаковый характер, в них играли настоящие легенды советского кинематографа: Евстигнеев, Янковский, Меньшов. Карен, желаю тебе прежде всего крепкого здоровья и творческого долголетия. На восьмом десятке лет ты давно мог бы почивать на лаврах, будучи классиком нашего и мирового кино. Но ты по-прежнему в работе, в творчестве, могу пожелать только новых творческих свершений.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»