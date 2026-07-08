Дни рождения
Сегодня исполняется 74 года генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссеру Карену Шахназарову
Карен Шахназаров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Его поздравляет историк, публицист Евгений Спицын:
— Карен, мы знакомы более 30 лет, и я очень тебя люблю. Ты добропорядочный, открытый, умный и содержательный человек. Тебе удалось взять от родителей, от их окружения, от той атмосферы, в которой они растили сына, все самое лучшее. Все картины режиссера Шахназарова имели знаковый характер, в них играли настоящие легенды советского кинематографа: Евстигнеев, Янковский, Меньшов. Карен, желаю тебе прежде всего крепкого здоровья и творческого долголетия. На восьмом десятке лет ты давно мог бы почивать на лаврах, будучи классиком нашего и мирового кино. Но ты по-прежнему в работе, в творчестве, могу пожелать только новых творческих свершений.