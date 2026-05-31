Дмитрий Бивол вернулся по статусу

Дмитрий Бивол, главная звезда отечественного профессионального бокса, успешно вернулся на ринг после длившегося более года перерыва в выступлениях. Лучший полутяжеловес (до 79,4 кг) мира защитил чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), без каких-либо проблем победив по очкам в Екатеринбурге немца Михаэля Айферта. Интрига теперь связана со следующим соперником Бивола, который точно будет гораздо известнее и сильнее Айферта. Наиболее вероятными кандидатами на бой с ним выглядят британец Каллум Смит, американец Дэвид Бенавидес и, естественно, соотечественник Артур Бетербиев, в противостоянии с которым Дмитрий Бивол завоевал статус короля категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Бивол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программу состоявшегося 30 мая в Екатеринбурге боксерского шоу увенчал бой, интриговавший прежде всего формой главного участника всего вечера.

Из просто шикарного боксера в звезду исключительного ранга и яркости Дмитрия Бивола превратило противостояние с выдающимся соотечественником Артуром Бетербиевым.

В нем не допускавшие осечек бойцы оспаривали статус короля полутяжелого веса, владеющего всеми четырьмя чемпионскими поясами: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской ассоциации. В первом поединке, прошедшем в октябре 2024 года, верх взял Бетербиев, во втором — в феврале 2025-го — Бивол. С тех пор, однако, он не выходил на ринг, перенеся операцию на больной спине. В итоге перерыв в выступлениях у Дмитрия Бивола составил год и три месяца. Это чрезвычайно длительная пауза.

Но на качествах Бивола она, кажется, практически не сказалась. Вернулся он убедительно. Михаэль Айферт, немецкий боксер, который перед столкновением с Биволом имел мизерный опыт топовых боев, записал в актив только одно достижение. В первом же раунде россиянин классным ударом левой навстречу отправил его в нокдаун. Однако Айферт смог его пережить, восстановиться и в дальнейшем даже проявлял некоторую активность, впрочем, бессмысленную из-за режущего глаз превосходства чемпиона в классе.

После завершения 12-го раунда победу россиянину отдали все три арбитра, выставившие одинаковый счет — 120:107. Это означает, что, на их взгляд, в каждом из раундов перевес был на стороне Бивола, сохранившего два своих чемпионских пояса — WBA и IBF.

WBO бой отказалась санкционировать, а титула WBC россиянин лишился еще в прошлом году по бюрократическим причинам, предпочтя Айферта обязательному претенденту этой структуры Дэвиду Бенавидесу.

После окончания поединка на повестке оказалась совсем другая, связанная с ним интрига. Было совершенно ясно, что матч с Михалем Айфертом для Дмитрия Бивола — фактически «разминочный» перед каким-то куда более громким событием, по масштабу соответствующим его востребованности, узнаваемости и амбициям. Но ни Бивол, ни представители его команды ничего про планы боксера, когда бой с Айфертом завершился, не сказали.

Наиболее вероятные варианты продолжения его карьеры очевидны. В контексте возможного боя с Дмитрием Биволом в последние недели и дни чаще всего упоминались три известных боксера.

Первый — это британец Каллум Смит. Смит в январе 2024 года уступил Артуру Бетербиеву, затем одержал две победы, и WBO сделала его своим официальным претендентом. А президент структуры Густаво Оливьери сообщил, что собирается обязать Бивола драться именно со Смитом, и предупредил, что в случае отказа объявит пояс вакантным.

Второй — это Дэвид Бенавидес, пользующийся сейчас огромной популярностью. Про него как про предпочтительного соперника для Бивола говорил один из самых влиятельных промоутеров Эдди Хирн, сотрудничающий с россиянином. Правда, Бенавидес, получивший пояс WBC в полутяжелом весе, уже успел скакнуть из него в первый тяжелый (до 90,7 кг) и там, победив 2 мая Хилберто Рамиреса, забрать звания WBA и WBO. Причем в минувший уикенд выяснилось, что его наделил претендентским рангом еще и WBC.

Третий боксер — это, разумеется, Артур Бетербиев. В марте о готовности устроить третий бой между ним и Дмитрием Биволом объявил президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев, уточнивший, что хочет провести его в Москве, являющейся «самой подходящей и безопасной» площадкой. Проблема в том, что сам Бетербиев, как и Бивол, не выходивший на ринг с февраля 2025 года, пока вообще ничего не говорил о собственных приоритетах.

Алексей Доспехов