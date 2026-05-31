Дмитрий Бивол вернулся по статусу
Самый титулованный отечественный боксер размялся на Михаэле Айферте перед более значимыми боями
Дмитрий Бивол, главная звезда отечественного профессионального бокса, успешно вернулся на ринг после длившегося более года перерыва в выступлениях. Лучший полутяжеловес (до 79,4 кг) мира защитил чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), без каких-либо проблем победив по очкам в Екатеринбурге немца Михаэля Айферта. Интрига теперь связана со следующим соперником Бивола, который точно будет гораздо известнее и сильнее Айферта. Наиболее вероятными кандидатами на бой с ним выглядят британец Каллум Смит, американец Дэвид Бенавидес и, естественно, соотечественник Артур Бетербиев, в противостоянии с которым Дмитрий Бивол завоевал статус короля категории.
Программу состоявшегося 30 мая в Екатеринбурге боксерского шоу увенчал бой, интриговавший прежде всего формой главного участника всего вечера.
Из просто шикарного боксера в звезду исключительного ранга и яркости Дмитрия Бивола превратило противостояние с выдающимся соотечественником Артуром Бетербиевым.
В нем не допускавшие осечек бойцы оспаривали статус короля полутяжелого веса, владеющего всеми четырьмя чемпионскими поясами: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской ассоциации. В первом поединке, прошедшем в октябре 2024 года, верх взял Бетербиев, во втором — в феврале 2025-го — Бивол. С тех пор, однако, он не выходил на ринг, перенеся операцию на больной спине. В итоге перерыв в выступлениях у Дмитрия Бивола составил год и три месяца. Это чрезвычайно длительная пауза.
Но на качествах Бивола она, кажется, практически не сказалась. Вернулся он убедительно. Михаэль Айферт, немецкий боксер, который перед столкновением с Биволом имел мизерный опыт топовых боев, записал в актив только одно достижение. В первом же раунде россиянин классным ударом левой навстречу отправил его в нокдаун. Однако Айферт смог его пережить, восстановиться и в дальнейшем даже проявлял некоторую активность, впрочем, бессмысленную из-за режущего глаз превосходства чемпиона в классе.
После завершения 12-го раунда победу россиянину отдали все три арбитра, выставившие одинаковый счет — 120:107. Это означает, что, на их взгляд, в каждом из раундов перевес был на стороне Бивола, сохранившего два своих чемпионских пояса — WBA и IBF.
WBO бой отказалась санкционировать, а титула WBC россиянин лишился еще в прошлом году по бюрократическим причинам, предпочтя Айферта обязательному претенденту этой структуры Дэвиду Бенавидесу.
После окончания поединка на повестке оказалась совсем другая, связанная с ним интрига. Было совершенно ясно, что матч с Михалем Айфертом для Дмитрия Бивола — фактически «разминочный» перед каким-то куда более громким событием, по масштабу соответствующим его востребованности, узнаваемости и амбициям. Но ни Бивол, ни представители его команды ничего про планы боксера, когда бой с Айфертом завершился, не сказали.
Наиболее вероятные варианты продолжения его карьеры очевидны. В контексте возможного боя с Дмитрием Биволом в последние недели и дни чаще всего упоминались три известных боксера.
Первый — это британец Каллум Смит. Смит в январе 2024 года уступил Артуру Бетербиеву, затем одержал две победы, и WBO сделала его своим официальным претендентом. А президент структуры Густаво Оливьери сообщил, что собирается обязать Бивола драться именно со Смитом, и предупредил, что в случае отказа объявит пояс вакантным.
Второй — это Дэвид Бенавидес, пользующийся сейчас огромной популярностью. Про него как про предпочтительного соперника для Бивола говорил один из самых влиятельных промоутеров Эдди Хирн, сотрудничающий с россиянином. Правда, Бенавидес, получивший пояс WBC в полутяжелом весе, уже успел скакнуть из него в первый тяжелый (до 90,7 кг) и там, победив 2 мая Хилберто Рамиреса, забрать звания WBA и WBO. Причем в минувший уикенд выяснилось, что его наделил претендентским рангом еще и WBC.
Третий боксер — это, разумеется, Артур Бетербиев. В марте о готовности устроить третий бой между ним и Дмитрием Биволом объявил президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев, уточнивший, что хочет провести его в Москве, являющейся «самой подходящей и безопасной» площадкой. Проблема в том, что сам Бетербиев, как и Бивол, не выходивший на ринг с февраля 2025 года, пока вообще ничего не говорил о собственных приоритетах.