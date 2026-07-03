Премьер Молдавии Мунтяну подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке. В своем заявлении в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) он сообщил, что «в соответствии со своими принципами и убеждениями» продолжать работу невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему»,— отметил господин Мунтяну.

Политик подчеркнул, что продолжит работать для блага страны вне зависимости от того, где будет проживать и работать. Александра Мунтяну утвердили в качестве премьер-министра в октябре 2025 года.

2 июля бывший президент Молдавии и глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что кабинету министров страны, как и ее нынешнему президенту Майе Санду, нужно уйти в отставку из-за коррупционных скандалов и допущенных ошибок. Народ, как пояснил господин Додон, сейчас находится «под почти диктаторским контролем».

Ранее молдавское издание RISE написало, что двоюродная сестра госпожи Санду Анастасия Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тыс. долларов, не появляясь на рабочем месте. Также стало известно, что глава этого предприятия Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены. Позже президент Молдавии заявила, что не была в курсе о злоупотреблениях на MoldATSA, где работала ее сестра. Госпожа Санду также подчеркнула, что не участвовала в трудоустройстве родственницы.