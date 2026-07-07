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«Презренная женщина» против «камерунца, притворяющегося французом»

Сенатор Селеста Амарилья грозится подать в суд на Мбаппе

Скандал, вызванный расистскими высказываниями парагвайского сенатора Селесты Амарильи, назвавшей лидера сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе человеком, который вместо молока матери был вскормлен кокосовым молоком, а самыми умными созданиями, с которыми он общался, были шимпанзе, получил продолжение. История вышла за рамки спортивного инцидента. В поддержку Мбаппе высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Власти Парагвая открестились от слов сенатора. Но сама госпожа Амарилья, похоже, отступать не намерена. Сенатор, хотя и признала, что перегнула палку, все же отметила, что она тоже отчасти чернокожая, что тоже страдает от расизма и что подаст в суд на Мбаппе, если он не извинится за то, что назвал ее «презренной женщиной».

Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Daniel Duarte / AFP

Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Daniel Duarte / AFP

Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья, в одночасье получившая международную известность, обрушившуюся на нее после опубликованных в соцсети X заявлений (позднее они были удалены) в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, 7 июля подлила масла в и без того жарко пылающий скандал, вызванный ее словами. Сенатор Амарилья после состоявшегося в воскресенье матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 (игра была чрезвычайно грубой, единственный мяч с пенальти забил Мбаппе, отказавшийся после финального свистка пожать руку голкиперу парагвайцев Орландо Хилю, который в ответ бросил мяч в форварда), выдала в соцсети Х хамское заявление.

В частности, госпожа Амарилья заявила, что «Мбаппе даже не умеет писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми умными созданиями, которые он видел, были шимпанзе». «Колонизированный камерунец, который притворяется французом. Обидчивый, нувориш, высокомерный и уродливый» — так охарактеризовала Мбаппе сенатор Амарилья.

Разумеется, это не могло не вызвать скандал. В защиту Мбаппе поспешил выступить президент Франции Эмманюэль Макрон. «Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»,— написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х. «Безоговорочное осуждение» поведения Селесты Амарильи высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

От позиции сенатора поспешило откреститься и правительство Парагвая. «Слова сенатора Селесты Амарильи противоречат ценностям и принципам, которые вдохновляют на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которые продвигает наша страна»,— говорится в сообщении правительства страны. А Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру Парижа с требованием начать уголовное преследование парагвайского сенатора.

Селеста Амарилья, очевидно, быстро поняла, что наговорила лишнего, и скандальный пост удалила. Но окружение Килиана Мбаппе решило идти до конца. В итоге в той же соцсети Х появилось заявление самого футболиста.

«Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, не достойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего чемпионата источала страсть,— заявил форвард.— Из-за вашей безответственности и расизма весь мир уже забыл о пути и историческом усилии, которые ваши игроки проделали во время этого чемпионата мира, и теперь говорит о некомпетентной даме, которая создает худшее возможное впечатление о своей стране. Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм».

Для Селесты Амарильи заявление Мбаппе стало поводом снова ворваться в заголовки международных СМИ. Теперь она пытается выставить себя в качестве жертвы. «Я училась во французской школе до 17 лет, мы пели “Марсельезу” и чтили французский флаг, как и свой, я говорю по-французски и люблю бывать во Франции,— написала сенатор Амарилья.— Я никогда ничего не говорила о Франции, проблема в вас. Ваше высокомерие меня разозлило еще до начала матча, вы назвали парагвайскую команду грязной, во время игры вы вели себя высокомерно, ваше презрение к каждому игроку было очевидным, как будто они вызывали у вас отвращение. Это задело меня, глубоко задело всю мою страну, Франция должна осудить ваше поведение».

Сенатор Амарилья добавила, что Мбаппе ее не знает, что он понятия не имеет, кто она, и не может называть ее «презренной женщиной». «Я — сенатор парагвайской нации, избранная всенародным голосованием. Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной?! Это вопиющее политическое насилие против женщины, которая добилась своего положения благодаря народному голосованию. Отзовите свое заявление и извинитесь передо мной, в противном случае я могу подать в суд за гендерное насилие»,— заявила Селеста Амарилья.

Она также сообщила, что, оказывается, сама является отчасти чернокожей. «Твоя надменность и твое презрение бесили меня еще до матча. Ты сказал: “Если надо испачкать руки в дерьме, мы их испачкаем”. Мы не глупые, мы прекрасно поняли, что дерьмо — это парагвайская команда и что парагвайская команда — это все мы. Весь Парагвай молчал, включая меня. Мы проглотили это. Во время матча было видно твое высокомерное поведение, твое презрение к каждому игроку, будто они отвратительны. Мои посты были написаны на эмоциях. Однако я сразу же я раскаялась, что оскорбила тебя теми же словами, которые получаю сама, потому что меня тоже презирают за то, что я метиска и латиноамериканка, нас называют грязными. Я понимаю, что это тебя задело, потому что это унизительно»,— написала госпожа Амарилья.

Александр Петров

Фотогалерея

Золотой мальчик французского футбола

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Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

Фото: Mathieu Pattier / AP

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

Фото: Dave Thompson / AP

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель» &lt;BR>В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель»
В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

Фото: Claude Paris / AP

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

Фото: Christophe Ena / AP

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции &lt;BR>На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги &lt;BR>На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги
На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

Фото: Thibault Camus / AP

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

Фото: Francois Mori / AP

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

Фото: Francois Mori, Pool / AP

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

Фото: Daniel Cole / AP

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

Фото: Christophe Ena / AP

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Фото: Bob Edme / AP

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1» &lt;BR>На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1»
На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

Фото: Michel Spingler / AP

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

Фото: Christophe Ena / AP

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Фото: Peter Cziborra / Reuters

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

Фото: Michel Euler / AP

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

Фото: Hassan Ammar / AP

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

Фото: Dave Thompson / AP

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

Фото: Manu Fernandez / AP

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

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Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

Фото: Mathieu Pattier / AP

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

Фото: Dave Thompson / AP

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель»
В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

Фото: Claude Paris / AP

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

Фото: Christophe Ena / AP

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги
На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

Фото: Thibault Camus / AP

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

Фото: Francois Mori / AP

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

Фото: Francois Mori, Pool / AP

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

Фото: Daniel Cole / AP

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

Фото: Christophe Ena / AP

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Фото: Bob Edme / AP

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1»
На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

Фото: Michel Spingler / AP

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

Фото: Christophe Ena / AP

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Фото: Peter Cziborra / Reuters

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

Фото: Michel Euler / AP

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

Фото: Hassan Ammar / AP

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

Фото: Dave Thompson / AP

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

Фото: Manu Fernandez / AP

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

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