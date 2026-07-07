«Презренная женщина» против «камерунца, притворяющегося французом»

Скандал, вызванный расистскими высказываниями парагвайского сенатора Селесты Амарильи, назвавшей лидера сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе человеком, который вместо молока матери был вскормлен кокосовым молоком, а самыми умными созданиями, с которыми он общался, были шимпанзе, получил продолжение. История вышла за рамки спортивного инцидента. В поддержку Мбаппе высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Власти Парагвая открестились от слов сенатора. Но сама госпожа Амарилья, похоже, отступать не намерена. Сенатор, хотя и признала, что перегнула палку, все же отметила, что она тоже отчасти чернокожая, что тоже страдает от расизма и что подаст в суд на Мбаппе, если он не извинится за то, что назвал ее «презренной женщиной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Daniel Duarte / AFP Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья

Фото: Daniel Duarte / AFP

Сенатор парагвайского парламента Селеста Амарилья, в одночасье получившая международную известность, обрушившуюся на нее после опубликованных в соцсети X заявлений (позднее они были удалены) в адрес лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, 7 июля подлила масла в и без того жарко пылающий скандал, вызванный ее словами. Сенатор Амарилья после состоявшегося в воскресенье матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 (игра была чрезвычайно грубой, единственный мяч с пенальти забил Мбаппе, отказавшийся после финального свистка пожать руку голкиперу парагвайцев Орландо Хилю, который в ответ бросил мяч в форварда), выдала в соцсети Х хамское заявление.

В частности, госпожа Амарилья заявила, что «Мбаппе даже не умеет писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми умными созданиями, которые он видел, были шимпанзе». «Колонизированный камерунец, который притворяется французом. Обидчивый, нувориш, высокомерный и уродливый» — так охарактеризовала Мбаппе сенатор Амарилья.

Разумеется, это не могло не вызвать скандал. В защиту Мбаппе поспешил выступить президент Франции Эмманюэль Макрон. «Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»,— написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х. «Безоговорочное осуждение» поведения Селесты Амарильи высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

От позиции сенатора поспешило откреститься и правительство Парагвая. «Слова сенатора Селесты Амарильи противоречат ценностям и принципам, которые вдохновляют на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которые продвигает наша страна»,— говорится в сообщении правительства страны. А Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру Парижа с требованием начать уголовное преследование парагвайского сенатора.

Селеста Амарилья, очевидно, быстро поняла, что наговорила лишнего, и скандальный пост удалила. Но окружение Килиана Мбаппе решило идти до конца. В итоге в той же соцсети Х появилось заявление самого футболиста.

«Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, не достойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего чемпионата источала страсть,— заявил форвард.— Из-за вашей безответственности и расизма весь мир уже забыл о пути и историческом усилии, которые ваши игроки проделали во время этого чемпионата мира, и теперь говорит о некомпетентной даме, которая создает худшее возможное впечатление о своей стране. Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм».

Для Селесты Амарильи заявление Мбаппе стало поводом снова ворваться в заголовки международных СМИ. Теперь она пытается выставить себя в качестве жертвы. «Я училась во французской школе до 17 лет, мы пели “Марсельезу” и чтили французский флаг, как и свой, я говорю по-французски и люблю бывать во Франции,— написала сенатор Амарилья.— Я никогда ничего не говорила о Франции, проблема в вас. Ваше высокомерие меня разозлило еще до начала матча, вы назвали парагвайскую команду грязной, во время игры вы вели себя высокомерно, ваше презрение к каждому игроку было очевидным, как будто они вызывали у вас отвращение. Это задело меня, глубоко задело всю мою страну, Франция должна осудить ваше поведение».

Сенатор Амарилья добавила, что Мбаппе ее не знает, что он понятия не имеет, кто она, и не может называть ее «презренной женщиной». «Я — сенатор парагвайской нации, избранная всенародным голосованием. Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной?! Это вопиющее политическое насилие против женщины, которая добилась своего положения благодаря народному голосованию. Отзовите свое заявление и извинитесь передо мной, в противном случае я могу подать в суд за гендерное насилие»,— заявила Селеста Амарилья.

Она также сообщила, что, оказывается, сама является отчасти чернокожей. «Твоя надменность и твое презрение бесили меня еще до матча. Ты сказал: “Если надо испачкать руки в дерьме, мы их испачкаем”. Мы не глупые, мы прекрасно поняли, что дерьмо — это парагвайская команда и что парагвайская команда — это все мы. Весь Парагвай молчал, включая меня. Мы проглотили это. Во время матча было видно твое высокомерное поведение, твое презрение к каждому игроку, будто они отвратительны. Мои посты были написаны на эмоциях. Однако я сразу же я раскаялась, что оскорбила тебя теми же словами, которые получаю сама, потому что меня тоже презирают за то, что я метиска и латиноамериканка, нас называют грязными. Я понимаю, что это тебя задело, потому что это унизительно»,— написала госпожа Амарилья.

Александр Петров