Песков: российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны

Установление контроля над Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР) — очень важный шаг «в тактическом и стратегическом плане», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться»,— сказал господин Песков на брифинге.

О взятии Константиновки 3 июля сообщил начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путиным. Глава государства назвал это событие ключевым для установления контроля над всей территорией ДНР. На следующий день зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что новая полоса безопасности в зоне СВО пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Создание зоны безопасности на границе с Украиной ведется по поручению господина Путина.