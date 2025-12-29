Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе с Украиной

Одним из ключевых вопросов на совещании по ситуации в зоне СВО стало расширение зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По словам президента Владимира Путина, эта задача очень важна для охраны приграничных регионов России. Глава государства поручил продолжить эту работу и в 2026 году.

Начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о продолжающемся расширении буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. После Волчанска российская армия заняла еще пять населенных пунктов в этих регионах, уточнил господин Герасимов.

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров заявил, что сейчас полоса безопасности в Сумской области достигает более 16 км в глубину и около 60 км по линии фронта, а в Харьковской области — до 15 км в глубину и свыше 130 км по фронту. При этом перед передовыми подразделениями российской армии осталось менее 20 км до областного центра Сумы.