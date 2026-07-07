МИД России обвинил Прибалтику в подготовке депортации русскоязычных жителей

Страны Прибалтики хотят «решить русский вопрос» массовой депортацией русскоязычных жителей, утверждает глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Он заявил об этом на презентации доклада по правам человека в России и Белоруссии.

Сколько человек может быть депортировано в общей сложности, дипломат не уточнил. «Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях»,— сказал господин Лукьянцев (цитата по ТАСС).

Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русских в прибалтийских странах. В российском МИДе говорили, что власти Латвии, Литвы и Эстонии занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний», и дипломатические попытки исправить ситуацию результатов не дают. В Латвии, Литве и Эстонии называли обвинения необоснованной клеветой, направленной на дискредитацию стран Балтии.