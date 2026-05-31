Захарова заявила о завершении досудебного спора РФ со странами Балтии

Россия завершает обязательный досудебный этап спора с Латвией, Литвой и Эстонией по делу об ущемлении прав русскоязычного населения. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Следующий шаг — обращение России в Международный суд ООН.

Москва обвиняет страны Балтии в грубом нарушении Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года. Российские власти утверждают, что страны Прибалтики занимаются дискриминацией русскоязычного населения. Это, утверждали ранее в МИД, проявляется в «карательной политике репрессий» и запугиваниях.

О том, что Россия намерена обращаться в Международный суд ООН, впервые стало известно в конце мая. Власти Латвии, Литвы и Эстонии называли обвинения называли необоснованной клеветой, направленной на дискредитацию стран Балтии.