При взрывах в Дамаске пострадали 18 человек

При детонации двух взрывных устройств в сирийской столице Дамаске пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских. ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в МВД Сирии, передает Сирийское арабское информагентство (SANA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Службы безопасности обнаружили устройства еще до взрыва, однако не успели их разминировать, уточнили в ведомстве. Первое СВУ было помещено в припаркованный на обочине дороги автомобиль, второе — в мусорный контейнер. В МВД подчеркнули, что взрыв произошел за пределами охранной зоны президента Франции. Программа официального визита продолжается в соответствии с запланированным графиком.

Правоохранительные органы установили охранный периметр вокруг места происшествия. Службы безопасности выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личности причастных, заявили в МВД Сирии.

Сегодня Reuters писал о взрывах рядом с отелем, где остановился Эммануэль Макрон. Он прибыл в столицу Сирии с официальным визитом накануне. По сведениям AFP, один из взрывов произошел во время переговоров господина Макрона с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. В пресс-службе Елисейского дворца утверждают, что господин Макрон не слышал ничего подобного по пути на встречу с сирийским коллегой.