В Херсонской области во всех округах нарушено электроснабжение

Составлено ИИ-Ассистентъ

Технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области часто приводят к обесточиванию Херсонской области. Например, сегодня, 5 июля 2026 года, как и 29 июня, полностью или частично были обесточены все округа Херсонской области из-за тех же нарушений. Ранее, 14 июня 2026 года, компания «Херсонэнерго» сообщала, что все 14 муниципалитетов Херсонской области остались без электричества именно по этой причине.

За последние полтора года перебои с электроснабжением в Херсонской области носили систематический характер. Их причинами становились как технологические аварии и износ оборудования, так и целенаправленные удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре как самой Херсонской, так и соседней Запорожской области. Эти атаки затрагивали подстанции и высоковольтные линии электропередачи (например, подстанцию «Новотроицкое» и ЛЭП «Джанкой — Мелитополь»), оставляя без света десятки и сотни тысяч человек. Энергетики и аварийные службы, включая «Херсонэнерго» и «Россети», регулярно проводят восстановительные работы, нередко в условиях сохраняющейся опасности, но оперативное устранение проблем затрудняется напряженной военной обстановкой.

В декабре 2025 года губернатор Владимир Сальдо сообщал, что свыше 60 тысяч жителей Херсонской области остались без света после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, а сотрудники «Херсонэнерго» не могли приступить к ремонту из-за высокой активности украинских БПЛА. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются ремонтные бригады в регионе. В октябре 2025 года авария на подстанции «Виноградово», связанная с износом оборудования, оставила без электричества около 98 тысяч человек, а неделей ранее причиной аналогичной аварии власти назвали атаку ВСУ.

Проблемы с электроснабжением часто сопровождались перебоями с мобильной связью и интернетом. Социально значимые объекты в таких ситуациях обычно переводят на резервные источники питания для поддержания жизнеобеспечения.