В городе Шахты снизили давление водоснабжения из-за аварии

В городе Шахты с утра 7 июля снижено водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по улице Шоссейная. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

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Ограничения затронули поселки 20 лет РККА и Воровского, а также начальные адреса улиц Ленина, Пролетарской, Рабоче-Крестьянской, а также улиц Чухновского, Дзержинского, Автомобильный, Коммунальную, Трудовую, переулков Межевой, Новый, Нижний, Алма-Атинский, улицу Забалочную и прилегающие к ним улицы.

Завершить работы планируют до 17:00. Для жителей, как отмечается, организован подвоз воды по заявкам.

Константин Соловьев