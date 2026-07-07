ФСБ сообщила о задержании в КБР восьми подозреваемых в подготовке нападений на силовиков

В Кабардино-Балкарии задержаны восемь участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, группа действовала на территории Баксанского района республики и готовила нападения на административные здания правоохранительных органов. По версии следствия, целью атак было завладение оружием с последующим переходом участников ячейки на нелегальное положение.

В ходе обысков по местам проживания задержанных, а также в оборудованном тайнике сотрудники правоохранительных органов изъяли десять единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и комплектующие для их изготовления, 18 ножей, три радиостанции, медикаменты, снаряжение для пребывания в горно-лесистой местности и запас продуктов.

Следственное подразделение УФСБ по Кабардино-Балкарии возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ней. По информации ФСБ, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Валерий Климов