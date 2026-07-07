В Белоруссии проведут военные сборы для отработки борьбы с беспилотниками

До конца июля военнообязанные территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов Белоруссии (граничат с Украиной) поучаствуют в плановых учебных сборах. Об этом сообщило Минобороны республики.

Мероприятия пройдут с 7 по 30 июля. Основное внимание планируется уделить отработке задач территориальной обороны по защите личного состава и объектов от БПЛА.

В конце мая секретарь Совбеза страны Александр Вольфович заявил, что украинские БПЛА практически ежедневно пытаются пересечь границу Белоруссии. По его словам, за одну неделю засекли 166 беспилотников, которые пытались «поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами».

В течение месяца ВСУ дважды атаковали беспилотниками пассажирские автобусы, следовавшие из Белоруссии в Россию. В обоих случаях удары были нанесены на территории Брянской области.