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В Дагестане ограничили посещение лесов из-за пожарной опасности

Власти Дагестана ввели временные ограничения на посещение лесов Кизлярского лесничества. Об этом сообщил комитет по лесному хозяйству республики.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

С 7 по 27 июля гражданам запрещено находиться на территории лесного фонда Кизлярского лесничества, также ограничен въезд транспортных средств. Решение принято в связи с установлением на этой территории IV класса пожарной опасности по условиям погоды и сохраняющейся высокой угрозой возникновения лесных пожаров.

В комитете отметили, что на период действия ограничений лесопожарный центр республики переведен в режим повышенной готовности. Для оперативного выявления и ликвидации возможных возгораний организовано ежедневное дежурство профильных служб.

Валерий Климов

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