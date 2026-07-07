На Эльбрусе завершили эвакуацию тела погибшего альпиниста

Спасатели завершили эвакуацию тела альпиниста, погибшего во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

По данным ведомства, поисково-спасательная операция завершилась в 01:50 мск 7 июля. Тело мужчины 1991 года рождения из Санкт-Петербурга было эвакуировано с высоты около 5,5 тыс. м на поляну Азау, после чего его передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

В МЧС уточнили, что группа, в составе которой находился погибший, не зарегистрировала маршрут в установленном порядке. Обстоятельства происшествия устанавливаются. К проведению операции были привлечены 12 спасателей.

О гибели альпиниста стало известно 6 июля после сообщения очевидцев. По предварительным данным, инцидент произошел на высоте около 5,5 тыс. м. На время проведения спасательной операции канатные дороги на Эльбрусе были остановлены в связи с профилактическими работами.

В следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии сообщили, что, по предварительной информации, мужчина совершал восхождение в составе группы из десяти человек. Во время подъема он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Валерий Климов