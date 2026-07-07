Правительство поддержало отправку срочников на службу в пожарные части МЧС

Правительство поддержало законопроект, предполагающий отправку солдат-срочников в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Власти при этом поручили доработать документ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно проекту закона, солдаты будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Помимо этого полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где и будут служить срочники, будут расширены на населенные пункты и организации. Сейчас пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

В отзыве правительство уточнило, что помимо закона «О пожарной безопасности» нужно внести изменения в положение о ФПС и в ведомственные акты, пишут «Ведомости».

Впервые о планах по привлечению срочников к тушению пожаров глава МЧС Александр Куренков рассказал 16 февраля — во время выступления с отчетом перед комитетом Госдумы по безопасности. Позднее он сообщил, что ведомству удалось согласовать с Минобороны эту инициативу. Проект внесли в Госдуму в апреле вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также заместители председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»).

Господин Выборный пояснил, что благодаря укомплектации подразделений противопожарной службы МЧС солдатами-срочниками снизят дефицит личного состава. По его словам, прежде всего речь идет о рядовом и младшем начальствующем составах. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в МЧС в среднем за год численность дежурных караулов снижается на 3–5%. Низкий уровень их укомплектованности приводит к снижению возможностей на месте ЧП, что может привести к разрастанию пожара и травмированию людей.