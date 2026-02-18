Минобороны разрешило МЧС привлечь до 5 тысяч срочников в пожарные подразделения

МЧС России договорилось с Минобороны о ежегодном привлечении до 5 тыс. солдат-срочников для комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщил на пленарном заседании Совета федерации глава МЧС Александр Куренков.

«С Минобороны России достигнуты договоренности о выделении МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования подразделений ФПС без увеличения штатной численности МЧС России»,— сказал господин Куренков.

Впервые о планах по привлечению срочников к тушению пожаров министр рассказал 16 февраля — во время выступления с отчетом перед комитетом Госдумы по безопасности. Необходимость данной меры он объяснял дефицитом кадров в МЧС. Отток кадров из министерства Александр Куренков связал с низким уровнем оплаты труда «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта».

Подробнее о проблемах и успехах чрезвычайного ведомства — в материале «Денег нет, но вы тушите».

Степан Мельчаков