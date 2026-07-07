РНПК сократила сроки действия перестраховочного покрытия

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, принадлежит на 100% Центробанку) подготовила изменения в правилах перестрахования рисков террористических актов и диверсий. Срок действия покрытия планируют сократить до трех месяцев. Об этом «Ъ» рассказали три источника на рынке страхования.

Перестраховочное покрытие будет продлеваться, если не было страховых случаев, и прекращаться при условии, что они произошли. Изменения коснутся факультативных договоров (перестраховывается один объект на индивидуальных условиях). Правила начнут действовать с 1 октября 2026 года, и РНПК уже проинформировала участников рынка о нововведениях.

В РНПК заявили «Ъ», что никаких изменений пока не вводилось и что идет обсуждение с рынком возможных мер, направленных на стабилизацию ситуации в этом сегменте. В ЦБ на запрос не ответили.

По словам замглавы страхового брокера Mains Евгения Боровикова, изменения окажут влияние на перезаключаемые средние и крупные договоры как по нефтегазовой отрасли, так и по другим отраслям. Для страховщиков новые правила могут обернуться регуляторными проблемами и трудностями в принятии рисков, поскольку создают структурную неопределенность при андеррайтинге, отметил гендиректор «А.Р.С. Консалтинг» Илья Лобанов. Кроме того, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, нововведения увеличивают риски надзорных мер ЦБ, поскольку без перестрахования снижается финансовая устойчивость участников рынка.

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