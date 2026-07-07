Мбаппе ответил на расистские оскорбления сенатора из Парагвая

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья обрушилась в социальных сетях с оскорблениями на нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Она назвала футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом» и выразила сожаление, что никто из парагвайских футболистов не дал ему пощечины после матча. Госпожа Амарилья также посчитала оскорбительным отказ Мбаппе пожать руку вратарю парагвайской сборной, когда игра закончилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Winslow Townson / Reuters Килиан Мбаппе

Фото: Winslow Townson / Reuters

Такие заявления появились после поражения сборной Парагвая от Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Позже сообщения, опубликованные в соцсети X, были удалены.

В ответной публикации Килиан Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Он также отметил, что «из-за безрассудства и наглого расизма» сенатора весь мир забыл об успехах парагвайской сборной на ЧМ. «Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру»,— заключил футболист.

Мбаппе поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. «Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»,— заявил он в публикации в соцсети X.

Министерство иностранных дел Парагвая уже «выразило сожаление и отвергло» высказывания сенатора. Ее комментарии «ни в коем случае не отражают позицию правительства Парагвая или парагвайского народа», отмечается в заявлении МИД страны.

До поражения от Франции сборная Парагвая совершила сенсационную победу на чемпионате мира, обыграв Германию в первом раунде play-off. Президент Парагвая Сантьяго Пенья после этой победы объявил национальный праздник.

Влад Никифоров