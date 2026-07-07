Россияне стали на 13% реже покупать стейки

За первый квартал потребительский спрос на стейки из всех видов мяса сократился год к году на 13% в натуральном выражении и на 4% в денежном, следует из данных аналитической компании NTech (есть у “Ъ”). Покупатели стали реже покупать и сырокопченые, сыровяленые колбасы: спрос на них в январе—марте текущего года упал на 11% в натуральном выражении, в денежном — на 3%.

По подсчетам NTech, весь рынок мясной продукции в первом квартале этого года показал рост: в натуральном выражении — на 3%, в денежном — на 8%. Быстрее всего в натуральном выражении выросли продажи колбасной нарезки (на 14%), маринадов из мяса и птицы (на 11%), фарша, субпродуктов (на 9%).

Падение спроса на стейки началось еще в 2025 году. По итогам прошлого года продажи такой продукции в целом по России снизились на 8% в натуральном выражении после роста на 17% годом ранее. НС одной стороны, спрос на недорогую продукцию, например, на стейки из свинины, стагнирует или даже снижается, с другой — растет потребление нарезок, деликатесной продукции в мелкой фасовке, стоимость которых заметно выше в расчете на килограмм.

В «Черкизово», фиксируя снижение спроса на стейки, особенно говяжьи, наблюдают переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарш и котлеты. По данным Росстата, в мае 2026 года средние цены, например, на полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы, выросли на 2–3,2% год к году, до 1,3 тыс. руб. за 1 кг. Среди всей мясной продукции самый заметный рост показала говядина (на 11,7% год к году, до 994,9 руб. за 1 кг) и мясо индейки (на 6,8%, до 608,5 руб. за 1 кг).

Подробности — в материале «Ъ» «Стейкбрейкерские настроения».