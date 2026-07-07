Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Стейкбрейкерские настроения

Потребители стали на 13% реже покупать стейки

В России стали меньше покупать стейки, продажи которых в первые три месяца 2026 года упали на 13% год к году в натуральном выражении. В то же время на 9–14% вырос спрос на различные виды полуфабрикатов. Эксперты связывают это со стремлением потребителей меньше тратить времени на приготовление еды.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О том, что потребительский спрос за первый квартал 2026 года на стейки из всех видов мяса сократился год к году на 13% в натуральном выражении и на 4% в денежном, говорится в предоставленных “Ъ” данных аналитической компании NTech. Покупатели стали реже покупать и сырокопченые, сыровяленые колбасы: спрос на них в январе—марте текущего года упал на 11% в натуральном выражении, в денежном — на 3% (см. график).

Аналитики NTech отмечают, что в этих категориях мясной продукции наблюдается самое заметное снижение. В то же время, по их данным, в целом весь рынок мясной продукции в первом квартале этого года показал рост: в натуральном выражении — на 3%, в денежном — на 8%. Быстрее всего в натуральном выражении выросли продажи колбасной нарезки (на 14%), маринадов из мяса и птицы (на 11%), фарша, субпродуктов (на 9%).

Падение спроса на стейки началось еще в 2025 году.

По итогам прошлого года продажи такой продукции в целом по России снизились на 8% в натуральном выражении после роста на 17% годом ранее (см. “Ъ” 26 февраля). На розничном мясном рынке сложилась интересная ситуация. С одной стороны, спрос на недорогую продукцию, например, на стейки из свинины, стагнирует или даже снижается, с другой — растет потребление нарезок, деликатесной продукции в мелкой фасовке, стоимость которых заметно выше в расчете на килограмм. Эксперт связывает это с развитием урбанистической модели потребления: горожане предпочитают не тратить время на длительное готовку еды, предпочитая использовать заготовки и полуфабрикаты. В группе «Черкизово» (производитель мясной продукции) также заметили увеличение продаж нарезок, деликатесов и ветчины, связывая это с покупательским запросом на удобство потребления. Растущее потребление деликатесов может в компании объясняться тем, что они являются экономичной альтернативой ресторанной еде.

В то же время в «Черкизово», фиксируя снижения спроса на стейки, особенно говяжьи, наблюдают переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарши и котлеты. «Это позволяет сохранить данный вид мяса в рационе, снизив при этом затраты на продуктовую корзину»,— поясняют в компании.

По данным Росстата, в мае 2026 года средние цены, например, на полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы, выросли на 2–3,2% год к году, до 1,3 тыс. руб. за 1 кг. Среди всей мясной продукции самый заметный рост показала говядина (на 11,7% год к году, до 994,9 руб. за 1 кг) и мясо индейки (на 6,8%, до 608,5 руб. за 1 кг).

На изменение структуры спроса обращают внимание и представители розничной торговли.

Председатель АКОРТ (объединяет крупные продуктовые сети) Станислав Богданов отмечает, что колбасные изделия по-прежнему остаются одной из самых востребованных категорий в рознице. Однако внутри нее спрос частично смещается с традиционных колбас на полуфабрикаты, в том числе сосиски и сардельки, добавляет эксперт. В сети магазинов Metro говорят, что продажи стейков в сети остались на прошлогоднем уровне, при этом растет спрос на некоторые отруба мяса.

Мясо бройлера подорожало за год на 10%

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев, впрочем, считает, что перераспределение потребления на мясном рынке скорее носит ситуационный, а не системный характер. На изменение потребления влияют погода, маркетинговые мероприятия сетей и производителей, заключает он.

Василий Берзин, Владимир Комаров

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд