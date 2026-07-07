Стейкбрейкерские настроения

В России стали меньше покупать стейки, продажи которых в первые три месяца 2026 года упали на 13% год к году в натуральном выражении. В то же время на 9–14% вырос спрос на различные виды полуфабрикатов. Эксперты связывают это со стремлением потребителей меньше тратить времени на приготовление еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О том, что потребительский спрос за первый квартал 2026 года на стейки из всех видов мяса сократился год к году на 13% в натуральном выражении и на 4% в денежном, говорится в предоставленных “Ъ” данных аналитической компании NTech. Покупатели стали реже покупать и сырокопченые, сыровяленые колбасы: спрос на них в январе—марте текущего года упал на 11% в натуральном выражении, в денежном — на 3% (см. график).

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Аналитики NTech отмечают, что в этих категориях мясной продукции наблюдается самое заметное снижение. В то же время, по их данным, в целом весь рынок мясной продукции в первом квартале этого года показал рост: в натуральном выражении — на 3%, в денежном — на 8%. Быстрее всего в натуральном выражении выросли продажи колбасной нарезки (на 14%), маринадов из мяса и птицы (на 11%), фарша, субпродуктов (на 9%).

Падение спроса на стейки началось еще в 2025 году.

По итогам прошлого года продажи такой продукции в целом по России снизились на 8% в натуральном выражении после роста на 17% годом ранее (см. “Ъ” 26 февраля). На розничном мясном рынке сложилась интересная ситуация. С одной стороны, спрос на недорогую продукцию, например, на стейки из свинины, стагнирует или даже снижается, с другой — растет потребление нарезок, деликатесной продукции в мелкой фасовке, стоимость которых заметно выше в расчете на килограмм. Эксперт связывает это с развитием урбанистической модели потребления: горожане предпочитают не тратить время на длительное готовку еды, предпочитая использовать заготовки и полуфабрикаты. В группе «Черкизово» (производитель мясной продукции) также заметили увеличение продаж нарезок, деликатесов и ветчины, связывая это с покупательским запросом на удобство потребления. Растущее потребление деликатесов может в компании объясняться тем, что они являются экономичной альтернативой ресторанной еде.

В то же время в «Черкизово», фиксируя снижения спроса на стейки, особенно говяжьи, наблюдают переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарши и котлеты. «Это позволяет сохранить данный вид мяса в рационе, снизив при этом затраты на продуктовую корзину»,— поясняют в компании.

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По данным Росстата, в мае 2026 года средние цены, например, на полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы, выросли на 2–3,2% год к году, до 1,3 тыс. руб. за 1 кг. Среди всей мясной продукции самый заметный рост показала говядина (на 11,7% год к году, до 994,9 руб. за 1 кг) и мясо индейки (на 6,8%, до 608,5 руб. за 1 кг).

На изменение структуры спроса обращают внимание и представители розничной торговли.

Председатель АКОРТ (объединяет крупные продуктовые сети) Станислав Богданов отмечает, что колбасные изделия по-прежнему остаются одной из самых востребованных категорий в рознице. Однако внутри нее спрос частично смещается с традиционных колбас на полуфабрикаты, в том числе сосиски и сардельки, добавляет эксперт. В сети магазинов Metro говорят, что продажи стейков в сети остались на прошлогоднем уровне, при этом растет спрос на некоторые отруба мяса.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев, впрочем, считает, что перераспределение потребления на мясном рынке скорее носит ситуационный, а не системный характер. На изменение потребления влияют погода, маркетинговые мероприятия сетей и производителей, заключает он.

Василий Берзин, Владимир Комаров