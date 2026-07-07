Трамп хочет разрешить Турции закупить истребители F-35, несмотря на свой же запрет

Президент США Дональд Трамп намерен заявить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности вернуть Анкару в программу поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В администрации США изданию неофициально подтвердили, что уже ведут подготовку возможного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Главным юридическим препятствием для сделки остается принятый в США закон, запрещающий поставки F-35 до тех пор, пока Турция полностью не избавится от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Этот запрет подписал сам Дональд Трамп семь лет назад — в свой первый президентский срок. «Турция является давним, надежным партнером и союзником по НАТО на протяжении более 65 лет, но принятие С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО дали друг другу по отказу от российских систем»,— заявляли тогда в Белом доме.

Сейчас американские чиновники рассматривают компромиссы для решения проблемы. Обсуждается сценарий с передачей С-400 третьей стороне или их техническим выводом из строя. Четыре года назад в Белом доме также рассматривали вариант отправить эти зенитные комплексы Украине, но сейчас этот сценарий считается маловероятным, пишет NYT.

О том, что власти США ищут пути для возобновления поставок F-35 Турции, заявлял ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс. Против этой инициативы открыто выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее он заявлял, что Турцией управляет человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля и говорит о завоевании Иерусалима.