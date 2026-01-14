МИД Египта сообщил о формировании палестинского комитета управления Газой

Палестинский комитет управления сектором Газа окончательно сформирован, сообщили в МИД Египта. Его возглавит уроженец анклава Али Абдель Хамид Шаас.

«Посредники (на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением "Хамас".— "Ъ") в лице Египта, Катара и Турции приветствуют окончательное формирование Палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления Газой»,— отмечается в заявлении ведомства (цитата по ТАСС). В МИДе выразили надежду, что формирования комитета поможет перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе.

Иорданское издание Roya News сообщает, что Али Абдель Хамид Шаас родился на юге Газы в городе Хан-Юнис. Сейчас он живет на Западном берегу реки Иордан. Он занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации. Среди них — бывший замминистра планирования, и. о. замминистра транспорта, руководитель проектов по экономическому развитию и другие.

С 10 октября Израиль и «Хамас» согласились на первую фазу американского плана урегулирования конфликта в анклаве. В ноябре СБ ООН поддержал резолюцию о продвижении ко второй фазе, предусматривающей разоружение палестинского движения и вывод израильских войск. Член политического бюро «Хамаса» Хусам Бадран заявлял, что за внутреннюю безопасность в Газе будут отвечать палестинцы. По его словам, иностранные силы должны следить за линией разграничения с Израилем.