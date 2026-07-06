Прокуратура уточнила ущерб ювелирному музею во Франции после ограбления

Сумма драгоценностей, украденных из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции, составляет €4,5 млн (396,5 млн руб.). Всего грабители вынесли 27 ювелирных изделий. Об этом сообщил местный прокурор Франсуа Антон, передает Reuters.

Ранее примерное число украденных драгоценностей и сумму ущерба называло Le Parisien со ссылкой на источники. Ограбление совершили трое человек в масках около 5:30 по местному времени (4:30 мск). За несколько минут они разбили шесть витрин и скрылись.

«Все сигнализации сработали как должно. А затем, по-видимому, охранная компания допустила серьезную ошибку — они не вмешались сразу и не сообщили полиции»,— заявил Кристиан Доршнер, глава коммуны Винжен-сюр-Модер, в которой находится музей.

Источник Le Parisien отмечал, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».

Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. После ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года музей получил статус «объекта особой важности» и должен был находиться «под усиленной охраной».