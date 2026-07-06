Прокуратура уточнила ущерб ювелирному музею во Франции после ограбления
Сумма драгоценностей, украденных из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции, составляет €4,5 млн (396,5 млн руб.). Всего грабители вынесли 27 ювелирных изделий. Об этом сообщил местный прокурор Франсуа Антон, передает Reuters.
Ранее примерное число украденных драгоценностей и сумму ущерба называло Le Parisien со ссылкой на источники. Ограбление совершили трое человек в масках около 5:30 по местному времени (4:30 мск). За несколько минут они разбили шесть витрин и скрылись.
«Все сигнализации сработали как должно. А затем, по-видимому, охранная компания допустила серьезную ошибку — они не вмешались сразу и не сообщили полиции»,— заявил Кристиан Доршнер, глава коммуны Винжен-сюр-Модер, в которой находится музей.
Источник Le Parisien отмечал, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».
Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. После ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года музей получил статус «объекта особой важности» и должен был находиться «под усиленной охраной».
Ограбление музея Рене Лалика произошло после аналогичного, более масштабного инцидента в Лувре, когда в октябре 2025 года грабители похитили девять драгоценностей королевских и императорских времен стоимостью около 88 млн евро. Это событие выявило серьезные недостатки в системе безопасности Лувра, который, как и музей Лалика, находится во Франции и является объектом культурного наследия. Счетная палата Франции раскритиковала администрацию Лувра за пренебрежение мерами безопасности, отмечая, что руководство музея с 2018 по 2024 год больше внимания уделяло привлекательности для посетителей, чем финансированию ремонта и обслуживания систем охраны.
Прокуратура Парижа предполагала, что ограбление Лувра было совершено по заказу или с целью отмывания денег, а министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес допускал причастность иностранцев. Директор Лувра Лоранс де Кар даже подала в отставку, но президент Макрон не принял ее. После ограбления Лувр объявил тендер на усиление безопасности, планируя установить 100 дополнительных камер видеонаблюдения и открыть отделение полиции, но украденные ценности до ноября 2025 года так и не были найдены.
Эти инциденты подчеркивают общую проблему уязвимости французских музеев, а также показывают, что преступники тщательно готовятся, как это было отмечено во Франсуа Антоне, прокурором, и министром внутренних дел Нуньесом, который описывал операцию в Лувре как "тщательно подготовленную", совершенную "опытной и хорошо оснащенной командой". В Лувре часть похищенного удалось найти неподалеку, например, поврежденную корону императрицы Евгении, что указывает на некоторые просчеты в действиях грабителей, несмотря на их подготовку.