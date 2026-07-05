Le Parisien: из музея во Франции украли драгоценности на €4 млн
Неизвестные украли из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции драгоценности на €4 млн (352 млн руб.), сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники. Музей расположен в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны.
Ограбление произошло около 5:30 по местному времени (4:30 мск). По словам собеседника издания, несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Всего воры похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя. Точная сумма ущерба еще уточняется. Источник отметил, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны.
Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».
Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. После ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года музей получил статус «объекта особой важности» и должен был находиться «под усиленной охраной».
Ограбление музея Рене Лалика произошло после серии других крупных краж предметов искусства из французских музеев в 2025 году. В частности, в октябре 2025 года из Лувра похитили королевские драгоценности стоимостью 88 млн евро. Это ограбление выявило серьезные пробелы в системе безопасности Лувра и привело к критике тогдашнего директора Лоранс де Кар. Ранее, за месяц до ограбления Лувра, в сентябре 2025 года, злоумышленники похитили золотые слитки стоимостью 700 тыс. долларов из Национального музея естественной истории в Париже, а также фарфоровые изделия на сумму 11 млн долларов из Национального музея Адриена Дюбуше в Лиможе.
Похищенные из Лувра драгоценности, среди которых были ожерелья, броши, тиары, инкрустированные бриллиантами, сапфирами и изумрудами, представляли историческую ценность как часть коллекции французской короны. Несмотря на задержание нескольких подозреваемых и попытки продать украденное через даркнет, большую часть этих ценностей найти пока не удалось. Полиция полагает, что воры из музея Рене Лалика «были хорошо осведомлены» о ценности предметов, что нередко встречается при кражах произведений искусства, где преступники тщательно готовятся и изучают подходы и отходы, а иногда действуют по информации от тайных коллекционеров.