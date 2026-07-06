Лантратова обратилась в ООН после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила письма верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека организации Ванессе Фрезье после сегодняшнего удара ВСУ по автобусу в Белгородской области. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, местный уполномоченный по правам человека Жанна Киреева связалась c пострадавшими взрослыми и родителями детей, получивших ранения. Им уже оказывают помощь. Всего при ударе пострадали семь человек, включая двух детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Госпожа Лантратова заверила, что российская сторона собирает все факты о подобных нападениях в доклад. «В очередной раз направили обращения и будем направлять вновь и вновь, пока будут происходить подобные вещи!» — написала она.

Яна Лантратова обращалась в ООН после атак ВСУ на Старобельск в ЛНР, Московский регион и Рязань. Организация ответила на обращение в связи с ударом по старобельскому колледжу и запросила дополнительные материалы.