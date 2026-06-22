ООН ответила на обращение Лантратовой по поводу удара ВСУ по Старобельску
ООН запросила у российской стороны дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск в ЛНР 22 мая. Так в аппарате Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.
Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В ООН попросили «любые доступные результаты официального расследования — об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию», написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.
ВСУ в ночь на 22 мая атаковали колледж и общежитие государственного педагогического университета в Старобельске. Погиб 21 человек. Более 60 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
Подробнее о трагедии в Старобельске — в репортаже “Ъ”.
Инцидент в Старобельске, где 22 мая 2026 года в результате атаки беспилотников ВСУ на колледж и общежитие погиб 21 человек, вызвал широкую реакцию в России и на международном уровне. Российская сторона, включая Государственную Думу и Уполномоченного по правам человека Яну Лантратову, неоднократно обращалась в ООН и другие международные организации с требованием осудить действия Киева и провести расследование. Эти обращения также призывали международное сообщество прекратить военную, материальную и финансовую помощь Украине.
Россия также запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Старобельску, подчеркивая необходимость осуждения таких атак. Однако Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, отмечал, что замалчивание или уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносилен поощрению политики террора против гражданских лиц. Аналогичные обращения в ООН и другие мировые инстанции поступали и по поводу других атак на российскую территорию, включая удары по Рязани и инциденты, в ходе которых пострадали дети.
ООН, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, призывая к немедленному прекращению огня и проведению расследования. Однако, как отмечал представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, для комментирования ударов по российской территории и мирным жителям России организации не хватает данных от российской стороны.