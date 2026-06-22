ООН ответила на обращение Лантратовой по поводу удара ВСУ по Старобельску

ООН запросила у российской стороны дополнительную информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск в ЛНР 22 мая. Так в аппарате Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ООН попросили «любые доступные результаты официального расследования — об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию», написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали колледж и общежитие государственного педагогического университета в Старобельске. Погиб 21 человек. Более 60 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее о трагедии в Старобельске — в репортаже “Ъ”.