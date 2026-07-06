«Как предки во время Великой Отечественной войны»

В Белгороде и пригороде с ночи 3 июля и по вечер понедельника экстренные службы пытаются устранить последствия «крупнейшего за время СВО», по оценке нового врио губернатора Героя России Александра Шуваева, удара ВСУ «по объектам жизнеобеспечения». По всему 320-тысячному городу на выходных фиксировались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Власти переподключали сети на резервные контуры питания, но жители все равно массово жаловались на отсутствие света, в отдельных случаях — «на протяжении 30 часов». Помимо прочего, белгородцы отмечали, что генераторы, которыми пользуются в частных домовладениях, сложно заправить из-за дефицита топлива. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Белгорода. Фотовыставка «Город, который живет и становится сильнее», посвященная жизни в текущих условиях

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Виды Белгорода. Фотовыставка «Город, который живет и становится сильнее», посвященная жизни в текущих условиях

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В понедельник по итогам утреннего совещания в правительстве Белгородской области врио главы региона Александр Шуваев высказался по поводу массированных обстрелов ВСУ по региональному центру, которые начались в ночь на пятницу, 3 июля, и продолжались на выходных. «Украинский террористический режим не нанес ни одного удара по военным объектам,— прокомментировал врио последствия атак в своем Telegram-канале.— Целью были именно объекты инфраструктуры, чтобы создать панику среди мирного населения».

Господин Шуваев обратился к белгородцам, сказав, что «специальную военную операцию мы должны воспринимать с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то наши предки во время Великой Отечественной войны». По его словам, удалось «наперед подготовиться» к вызовам в области электроэнергетики: результат дали «запасы генераторов, резервные схемы питания, дублирование сетей», также работали дополнительные бригады и волонтеры.

«Ъ-Черноземье» обратился в пресс-службу правительства Белгородской области с просьбой прокомментировать ход работ по устранению последствий ударов, там обещали ответить позднее. Публичные трансляции совещаний белгородского облправительства после назначения господина Шуваева не проводятся.

Главное об ударах ВСУ по инфраструктуре в Белгородской области 3–4 июля

Первому из серии ракетных ударов ВСУ по инфраструктуре Белгород и Белгородский округ подверглись в ночь на пятницу 3 июля. Утром (в сводках властей эти потери относят ко 2 июля) в оперштабе сообщили, что после ракетного обстрела облцентра и округа погибла одна мирная жительница, еще одна раненая госпитализирована.

Также были «повреждены энергообъекты», что вызвало перебои со светом и водой почти во всем городе. К середине дня энергетики восстановили электроснабжение северной части Белгорода и ряда улиц (Чичерина, Сумская, Губкина, Архиерейская), а водоканал запустил насосные станции для центра и севера, однако на Харьковской горе, в крупнейшем спальном районе Белгорода, работы затянулись до вечера. Из-за атаки вышли из строя светофоры, на 40 основных перекрестках работали 65 регулировщиков. Повреждены остекление 68 квартир в пяти домах и 72 автомобиля.

В конце того дня врио губернатора сообщал, что «в большую часть домов вернули воду и электричество» после возникших перебоев.

Однако утром уже следующего дня, субботы, 4 июля, мэр облцентра Валентин Демидов сообщил о новых ночных ударах ВСУ, в ходе которых была ранена женщина, повреждены 135 машин, 174 квартиры (количество домов не уточняется) и четыре частных дома.

Господин Шуваев 4 июля написал в соцсетях, что «по консолидированной оценке специалистов впервые с начала специальной военной операции враг нанес массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения». Под публикацией пользователи оставили сотни комментариев, в которых сообщали о длительном отсутствии электричества, невозможности приобрести продукты и воспользоваться генераторами.

По данным на вечер понедельника, всего со 2 по 6 июля в Белгороде и округе сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. Идентифицировать, связаны ли все эти случаи с ракетными обстрелами инфраструктуры, невозможно. Конкретные объекты атак власти не раскрывают по требованиям безопасности.

Отключения электроэнергии

Начиная с 3 июля в Белгороде были перебои со светом. Официально власти не комментировали размеры и население зон отключений электроэнергии и воды, количество попавших под отключения домов, точное количество времени, которое жители провели без воды или электричества. Некоторые пользователи сообщали в комментариях на странице врио губернатора даже «о 30 часах без света». «Продукты пропали!!! Где генераторы, которых завезли сотни?»— поинтересовалась одна из подписчиц страницы. В ответ ей уже мэр пояснил, что «решение о подключении резервных генераторов принимается индивидуально в зависимости от технических параметров и требований безопасности». Он уточнил, что работы по сетям планируется «завершить в течение дня». Такие ответы от страницы мэра оставляли под многими комментариями с возмущениями, в ответ их называли «отписками». Отдельной проблемой стала работа лифтов: из-за перебоев электроснабжения было много случаев, когда люди оказывались заблокированными в кабинах. В итоге 4 июля была приостановлена работа 353 лифтов в 90 домах на бульварах 1-го Салюта и Юности, улицах 5 Августа, Есенина, Конева, Королева, Костюкова и других. Впрочем, их пусконаладку начали в тот же день. Одна из белгородок в комментариях на странице губернатора обратила внимание на отсутствие информации о пунктах зарядки телефонов и местах, где можно было бы разогреть еду пенсионерам и детям. При этом недавно мэр рассказывал о 18 стационарных пунктах обогрева на 31 тыс. мест. Оперштаб ответил подписчице, что с «учетом объема отключений мы закрываем потребность полученными ранее партиями портативных зарядных устройств». Там предложили оказать адресную помощь: «волонтеры смогут привезти повербанк при необходимости».

Отключения воды

Отключение электроэнергии после атак по инфраструктуре оставило как минимум значительную часть Белгорода без водоснабжения. Руководитель «Белоблводоканала» Андрей Колесников под постом врио губернатора 4 июля сообщил, что система водоснабжения в Белгороде и округе «частично опустошена», а «отдельные станции остановлены до заполнения»: ситуацию осложняют появившиеся после гидроударов порывы на сетях. 6 июля мэрия Белгорода сообщила в своем Telegram-канале, что все водозаборы и насосные станции города работают в штатном режиме, однако после неоднократных обстрелов, отключений электроэнергии и гидроударов фиксируется значительный рост порывов: «К сожалению, есть значительные течи, из-за которых у жителей снижено давление воды вплоть до полного отсутствия». По состоянию на конец дня понедельника, бригады устраняли порывы по улицам Попова (из-за которого возникли перебои в водоснабжении у абонентов центральной части города) и Губкина, в плане — ремонт на проспекте Богдана Хмельницкого. В водоканале предупредили, что на устранение всех неполадок с водой в Белгороде «может уйти несколько дней» Подвозом технической воды в городе занимаются пожарные по графику, опубликованному на ресурсах водоканала. В белгородском облправительстве пока не ответили на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой предоставить данные о масштабах отключения электроэнергии и воды в Белгороде в пятницу и минувшие выходные.

Проблемы с бензином

На фоне ударов по инфраструктуре острой темой стали сложности с заправкой генераторов топливом в связи с его нехваткой. Так, местный житель написал под постом: «Скажите, пожалуйста, где белгородцам купить бензин для генератора и газонокосилки, если в канистры не льют?» Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев ответил, что «понимает, что решение оперативного штаба вносит в нашу жизнь ограничения». Однако оно «направлено на недопущение дефицита топлива в регионе». По его словам, в приграничных муниципалитетах жители могут заправляться в канистры (в объемах установленных лимитов). Какими были последствия блэкаута в Белгороде на новогодних каникулах В сегодняшнем интервью «Ъ» врио главы региона Александр Шуваев заявил: «Особое внимание сейчас уделяем приграничным муниципальным образованиям». Чтобы топлива хватило всем, вводится временное ограничение: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки на одну заправку. Для жителей приграничных округов при этом сохраняется возможность заправлять топливо в канистры. «Бензин должен быть в наличии и хватать его должно всем»,— резюмировал он.

Анна Швечикова