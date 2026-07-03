Ракетная атака на Белгород 3 июля: пострадавшие, пожар, перебои со светом и водой

Белгород и Белгородский округ ранним утром подверглись ракетному удару. По словам врио губернатора Александра Шуваева, «есть сбития, но есть и прилеты». Известно об одной погибшей и одной пострадавшей. Также серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего практически весь областной центр затронули отключения воды. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Валентин Демидов (справа) выехал на места прилетов после ракетного удара по Белгороду

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Мэр Валентин Демидов (справа) выехал на места прилетов после ракетного удара по Белгороду

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

С 5:58 в Белгороде и Белгородском округе действовала ракетная опасность. Она была отменена в 6:33. С 7:13 соответствующий режим объявлен в Ракитянском округе.

В 7:25 региональный оперштаб сообщил, что облцентр и пригородный Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в Белгороде погибла женщина. Кроме того, произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Серьезно повреждены энергообъекты, из-за чего в ряде муниципалитетов есть перебои со светом и водой. Нуждаются в ремонте пять автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперативные службы работают в Белгороде после ракетного удара ВСУ

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Оперативные службы работают в Белгороде после ракетного удара ВСУ

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Мэр Валентин Демидов в 7:54 уточнил, что мирная жительница получила осколочные ранения, находясь в машине. По его словам, женщина скончалась до приезда скорой. Кроме того, из-за атаки вышли из строя несколько светофоров — глава города призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регулировщик работает в Белгороде из-за вышедших из строя светофоров

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Регулировщик работает в Белгороде из-за вышедших из строя светофоров

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В 8:18 врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что в результате ракетного обстрела также пострадала женщина. Также он заявил, что подачу электроэнергии и водоснабжение планируется восстановить до конца дня.

По данным Минобороны, опубликованным в 8:28, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля над Россией уничтожили 155 беспилотников. Часть из них сбили над Белгородской областью.

По данным Белгородского водоканала на 8:45, без воды и электричества «остается значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде, перебои затронули практически все части города».

БелРТС в 9:26 сообщило о выходе из строя части узлов связи в Белгороде. Уточняется, что из-за этого могут быть перебои с интернетом.

Врио губернатора Александр Шуваев со ссылкой на «Белоблдводоканал» сообщил в 10:16, что «по благоприятному сценарию» подача воды в центре и северных районах Белгорода возобновится через два часа. «На Харгоре требуется больше времени — в пределах четырех часов должны управиться»,— отметил глава региона. Он также уточнил, что большую часть жителей Белгородского округа запитали от резервных источников, без ресурса там остается «до 3 тыс. абонентов».

По данным мэрии Белгорода на 10:26, 65 регулировщиков работают на 40 основных перекрестках облцентра. Обследование светофоров продолжается.

Мэр Валентин Демидов в 11:30 сообщил, что установлена еще одна пострадавшая в результате ракетного удара. Она находится в горбольнице №2 облцентра. Также, по его словам, сотрудники управ продолжают обследование поврежденного имущества. Разрушения получили остекление 68 квартир пяти многоквартирных домов и 72 транспортных средства.

По данным «Россетей» на 11:45, восстановлено электроснабжение северной части Белгорода, а также частично на улицах Чичерина, Сумская, Губкина, Архиерейская. Все больницы обеспечиваются светом от сети — горбольница №2, онкобольница, инфекционная, областная больница. В течение четырех часов поэтапно планируется запитать всех потребителей в округах и частично в Белгороде. «Самая сложная ситуация в районе Харьковской горы областного центра. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы завершить работы до конца сегодняшнего дня»,— сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Алина Морозова, Денис Данилов