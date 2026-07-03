Мирная жительница погибла при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В областном центре в результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Об этом сообщили утром 3 июля в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оперштаба, после удара произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения»,— заявили в оперштабе.

Аварийные службы работают на местах происшествий. Информация о последствиях ракетного удара в настоящее время уточняется.

UPD. По уточненной информации от врио губернатора Александра Шуваева, в результате атаки ранение также получила еще одна женщина. Ей оказывают необходимую помощь.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена сегодня в 5:58. Отбой поступил в 6:33. Кроме того, с 7:13 действует режим угрозы атаки БПЛА в Ракитянском округе.

Накануне, 2 июля, «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва дрона на дорожном полотне пострадали трое мужчин. Раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения, его состояние оценивается как тяжелое.

Денис Данилов